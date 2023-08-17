В Челябинске пройдет легкоатлетический марафон ко Дню города
В Челябинске по центральным улицам 10 сентября пробегут пять тысяч участников марафона, приуроченного ко Дню города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.
«10 сентября в Челябинске в 16-й раз пройдет легкоатлетический марафон. В нем примут порядка пяти тысяч человек со всей страны. Впервые трасса забега пройдет по главным улицам города. Участники стартуют на площади Революции», — пояснили в пресс-службе.
Для прохождения дистанции желающим необходимо заранее зарегистрироваться. Марафон войдет в программу празднования Дня города с 9 по 10 сентября.
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