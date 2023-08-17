17 августа 2023

Пять тысяч марафонцев пробегут по центральным улицам Челябинска. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленый марафон на легкоатлетическом стадионе имени Елесиной. Челябинске, забег, марафон
В Челябинске пройдет легкоатлетический марафон ко Дню города Фото:

В Челябинске по центральным улицам 10 сентября пробегут пять тысяч участников марафона, приуроченного ко Дню города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.

«10 сентября в Челябинске в 16-й раз пройдет легкоатлетический марафон. В нем примут порядка пяти тысяч человек со всей страны. Впервые трасса забега пройдет по главным улицам города. Участники стартуют на площади Революции», — пояснили в пресс-службе.

Для прохождения дистанции желающим необходимо заранее зарегистрироваться. Марафон войдет в программу празднования Дня города с 9 по 10 сентября.

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В Челябинске по центральным улицам 10 сентября пробегут пять тысяч участников марафона, приуроченного ко Дню города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «10 сентября в Челябинске в 16-й раз пройдет легкоатлетический марафон. В нем примут порядка пяти тысяч человек со всей страны. Впервые трасса забега пройдет по главным улицам города. Участники стартуют на площади Революции», — пояснили в пресс-службе. Для прохождения дистанции желающим необходимо заранее зарегистрироваться. Марафон войдет в программу празднования Дня города с 9 по 10 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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