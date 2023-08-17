Пять тысяч марафонцев пробегут по центральным улицам Челябинска. Видео

18 августа 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

В Челябинске пройдет легкоатлетический марафон ко Дню города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске по центральным улицам 10 сентября пробегут пять тысяч участников марафона, приуроченного ко Дню города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «10 сентября в Челябинске в 16-й раз пройдет легкоатлетический марафон. В нем примут порядка пяти тысяч человек со всей страны. Впервые трасса забега пройдет по главным улицам города. Участники стартуют на площади Революции», — пояснили в пресс-службе. Для прохождения дистанции желающим необходимо заранее зарегистрироваться. Марафон войдет в программу празднования Дня города с 9 по 10 сентября.

В Челябинске по центральным улицам 10 сентября пробегут пять тысяч участников марафона, приуроченного ко Дню города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. «10 сентября в Челябинске в 16-й раз пройдет легкоатлетический марафон. В нем примут порядка пяти тысяч человек со всей страны. Впервые трасса забега пройдет по главным улицам города. Участники стартуют на площади Революции», — пояснили в пресс-службе. Для прохождения дистанции желающим необходимо заранее зарегистрироваться. Марафон войдет в программу празднования Дня города с 9 по 10 сентября.