Тюменец попросил знакомого поджечь магазин за деньги

За поджог мужчины получили 80 тысяч рублей (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

Жители Тюмени за деньги подожгли магазин «Shopmarki» по просьбе знакомого. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной систем региона. За поджог мужчины получили 80 тысяч рублей.

«17 июня 2023 года Дмитрий обратился к своему знакомому Ивану П. с предложением найти для него исполнителя преступления, обещав за это денежное вознаграждение. <…> 25 июня 2023 года Иван П. совместно с Берсу М. около 2 часов ночи прошли к зданию „Shopmarki“ разбили камнями окно магазина и в образовавшееся отверстие бросили внутрь подожженные бутылки с бензином», — сообщили в пресс-службе.

После происшествия тюменцы скрылись, деньги за поджог поделили между собой. Вину Дмитрий не признал и отрицал свою причастность к пожару. По постановлению суда он будет находиться под домашним арестом до 24 октября, участники поджога — до 20 октября.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени мужчины бросили в окно магазина «Shopmarki» на улице Республики коктейль Молотова. Пожар быстро потушили, в происшествии никто не пострадал.