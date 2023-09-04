Эрдоган: весь мир следит за решением Путина по зерновой сделке

Реджеп Эрдоган заявил о важности решения Владимира Путина по зерновой сделке
новость из сюжетаПродовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна
Переговоры президентов России и Турции по вопросам зерновой сделки будут иметь значение для всего мира и, особенно, для стран Африки. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.
«Весь мир устремил взгляд на зерновую сделку. Что получится, какой будет результат? У всех есть ожидания, я считаю, верю, что после наших контактов миру мы дадим необходимый месседж», — сказал Эрдоган. Он уточнил, что наиболее значимыми эти переговоры станут для африканских государств. Трансляция беседы глав государств проходит на
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