Эрдоган: весь мир следит за решением Путина по зерновой сделке

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, путин владимир, реджеп эрдоган
Реджеп Эрдоган заявил о важности решения Владимира Путина по зерновой сделке Фото:
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Переговоры президентов России и Турции по вопросам зерновой сделки будут иметь значение для всего мира и, особенно, для стран Африки. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Весь мир устремил взгляд на зерновую сделку. Что получится, какой будет результат? У всех есть ожидания, я считаю, верю, что после наших контактов миру мы дадим необходимый месседж», — сказал Эрдоган. Он уточнил, что наиболее значимыми эти переговоры станут для африканских государств. Трансляция беседы глав государств проходит на rutube-канале URA.RU.

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Переговоры президентов России и Турции по вопросам зерновой сделки будут иметь значение для всего мира и, особенно, для стран Африки. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. «Весь мир устремил взгляд на зерновую сделку. Что получится, какой будет результат? У всех есть ожидания, я считаю, верю, что после наших контактов миру мы дадим необходимый месседж», — сказал Эрдоган. Он уточнил, что наиболее значимыми эти переговоры станут для африканских государств. Трансляция беседы глав государств проходит на rutube-канале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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