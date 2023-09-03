В Сургуте родителям предлагают заказать Barbie на детский праздник

Стоимость Barbie-вечеринки составляет 12 500 рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Родителям из Сургута предлагают заказать на детский праздник розовую вечеринку с Barbie-аниматором. Организацией трендовых праздников в городе занимается «Парк аттракционов». Об этом URA.RU рассказал менеджер развлекательного заведения.

«Новая героиня Барби проведет праздник для детей с насыщенной программой, включая бюьти-бар — внешнее преображение детей, танцы, мастер-классы по модельной походке, тематическую вечеринку. Барби может провести праздник самостоятельно или в паре с Кеном. Такая программа стоимостью 12 500 рублей рассчитана на шестерых гостей, за дополнительную оплату можно взять еще нескольких детей», — рассказал менеджер.

Он также добавил, что новая героиня в сфере развлечений для детей появилась в связи с Barbie-трендом, который поддерживают не все взрослые. «Родителям многое не нравится, но для них главное, чтобы дети были в восторге, поэтому им приходится соглашаться», — добавил менеджер.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте пройдет вечеринка в стиле Barbie. Дом культуры «Невесомость» устроит для сургутян гламурную тусовку с показом голливудского фильма.