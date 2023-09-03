03 сентября 2023
02 сентября 2023

В Сургуте родителям предлагают заказать Barbie на детский праздник

© Служба новостей «URA.RU»
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Варианты подарков. Екатеринбург, игрушка, кукла, барби
Стоимость Barbie-вечеринки составляет 12 500 рублей Фото:

Родителям из Сургута предлагают заказать на детский праздник розовую вечеринку с Barbie-аниматором. Организацией трендовых праздников в городе занимается «Парк аттракционов». Об этом URA.RU рассказал менеджер развлекательного заведения.

«Новая героиня Барби проведет праздник для детей с насыщенной программой, включая бюьти-бар — внешнее преображение детей, танцы, мастер-классы по модельной походке, тематическую вечеринку. Барби может провести праздник самостоятельно или в паре с Кеном. Такая программа стоимостью 12 500 рублей рассчитана на шестерых гостей, за дополнительную оплату можно взять еще нескольких детей», — рассказал менеджер.

Он также добавил, что новая героиня в сфере развлечений для детей появилась в связи с Barbie-трендом, который поддерживают не все взрослые. «Родителям многое не нравится, но для них главное, чтобы дети были в восторге, поэтому им приходится соглашаться», — добавил менеджер.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте пройдет вечеринка в стиле Barbie. Дом культуры «Невесомость» устроит для сургутян гламурную тусовку с показом голливудского фильма.

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Родителям из Сургута предлагают заказать на детский праздник розовую вечеринку с Barbie-аниматором. Организацией трендовых праздников в городе занимается «Парк аттракционов». Об этом URA.RU рассказал менеджер развлекательного заведения. «Новая героиня Барби проведет праздник для детей с насыщенной программой, включая бюьти-бар — внешнее преображение детей, танцы, мастер-классы по модельной походке, тематическую вечеринку. Барби может провести праздник самостоятельно или в паре с Кеном. Такая программа стоимостью 12 500 рублей рассчитана на шестерых гостей, за дополнительную оплату можно взять еще нескольких детей», — рассказал менеджер. Он также добавил, что новая героиня в сфере развлечений для детей появилась в связи с Barbie-трендом, который поддерживают не все взрослые. «Родителям многое не нравится, но для них главное, чтобы дети были в восторге, поэтому им приходится соглашаться», — добавил менеджер. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте пройдет вечеринка в стиле Barbie. Дом культуры «Невесомость» устроит для сургутян гламурную тусовку с показом голливудского фильма.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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