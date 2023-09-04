Складской комплекс построят на участке площадью более 25 тысяч квадратных метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия разрешила расширить складской комплекс в челябинском микрорайоне Чурилово на участке площадью более 25 тысяч квадратных метров. Об этом сообщается на сайте мэрии.

«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (размещение складской базы) на земельном участке в территориальной зоне объектов V класса опасности с минимальным коэффициентом застройки — 0,328 по улице Эльтонской 1-й, 1 в Тракторозаводском районе города Челябинска. Инициатор проекта строительства — Общество с ограниченной ответственностью „Лидер“», — сообщается на сайте мэрии.

Земельный участок под строительство комплекса площадью 25 тысяч 574 квадратных метров расположен рядом с гаражным кооперативом и высотками на углу улиц Зальцмана и 1-й Эльтонской. Его назначение — размещение складской базы.

Согласно документации, инициатор проекта — местная оптовая фирма «Лидер» сможет построить на территории транспортно-логистический комплекс, включающий в себя пять складских помещений, котельную, здание магазина и автозаправочную станцию. На данный момент на этом участке уже возведено двухэтажное здание торгового назначения.