03 сентября 2023

В ХМАО полиция завела дело на живодера, которого обвинили в изнасиловании собаки

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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До суда мужчина будет находиться под подпиской о невыезде Фото:

В ХМАО полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины из Лангепаса, которого волонтеры обвинили в убийстве и изнасиловании собаки. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД.

«Подозреваемый 1970 года рождения. Признался, что избивал собаку и засовывал ей в пасть бутылку. Про изнасилование ничего не помнит. Говорит, был пьян. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье жестокое обращение с животными», — сообщили в ведомстве.

При этом в полиции отметили, что санкция не предусматривает меру пресечения в виде ареста. До суда подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мужчина изуродовал собаку и расправился с ней. Волонтеры нашли спящего мужчину рядом с изуродованным телом пса в одном из дачных вагончиков. Общественники сообщили, что у животного были повреждены половые органы, задний проход, а также отсутствовал язык.

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В ХМАО полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины из Лангепаса, которого волонтеры обвинили в убийстве и изнасиловании собаки. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД. «Подозреваемый 1970 года рождения. Признался, что избивал собаку и засовывал ей в пасть бутылку. Про изнасилование ничего не помнит. Говорит, был пьян. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье жестокое обращение с животными», — сообщили в ведомстве. При этом в полиции отметили, что санкция не предусматривает меру пресечения в виде ареста. До суда подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мужчина изуродовал собаку и расправился с ней. Волонтеры нашли спящего мужчину рядом с изуродованным телом пса в одном из дачных вагончиков. Общественники сообщили, что у животного были повреждены половые органы, задний проход, а также отсутствовал язык.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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