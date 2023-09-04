Путин пообещал реанимировать зерновую сделку

Россия возродит зерновую сделку сразу после того, как будут выполнены все условия, обещанные Западом. Об этом рассказал президент страны Владимир Путин.
«Реанимируем зерновую сделку сразу же, как только будут выполнены все зафиксированные в ней договоренности», — сказал Владимир Путин во время переговоров с турецким президентом Реджепом Эрдоганом в Сочи. Трансляция его выступления проходится на телеканале «Россия 24».
Путин уточнил, что Россию вынудили уйти из сделки. Украина использовала гуманитарные коридоры для совершения терактов, добавил он. Также глава страны подчеркнул, что в ходе сделки продовольственные ресурсы распределялись неравномерно.
Эрдоган лично посетил Россию для участия в дипломатических переговорах. Пресс-секретарь президента РФ Песков высоко оценил пользу от них. Зерновая сделка была заключена в Стамбуле 22 июля 2022 года. Она была призвана возобновить отгрузки зерна из украинских портов Одессы, Черноморского и Южного в сторону малообеспеченных стран. Из-за атак Украины по Черноморскому флоту РФ заявляла об уходе из сделки. Окончательно она вышла 17 июля 2023 года.
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