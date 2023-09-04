04 сентября 2023

Мэр Москвы сообщил о третьем за ночь беспилотнике

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, бпла, беспилотник, stock, бла,  дрон
Система ПВО вновь сбила беспилотник ВСУ, сообщил Сергей Собянин Фото:

ВСУ попытались атаковать Москву беспилотником. Он был сбит системой ПВО в Тверской области в районе Завидлово. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Это уже третья попытка атаки за ночь на Москву.

«Силами ПВО был уничтожен еще один беспилотник в Тверской области в Завидлово, <…> летевший в направлении Москвы», — сообщил Собянин в своем telegram-канале. По его словам, обошлось без пострадавших и повреждений. На месте работают все необходимые службы.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что БПЛА был сбит над Калужской областью. Позже Собянин дал информацию об уничтожении еще одного беспилотника в Истрийском районе Москвы.

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ВСУ попытались атаковать Москву беспилотником. Он был сбит системой ПВО в Тверской области в районе Завидлово. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Это уже третья попытка атаки за ночь на Москву. «Силами ПВО был уничтожен еще один беспилотник в Тверской области в Завидлово, <…> летевший в направлении Москвы», — сообщил Собянин в своем telegram-канале. По его словам, обошлось без пострадавших и повреждений. На месте работают все необходимые службы. Ранее Минобороны РФ сообщало, что БПЛА был сбит над Калужской областью. Позже Собянин дал информацию об уничтожении еще одного беспилотника в Истрийском районе Москвы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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