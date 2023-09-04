Мэр Москвы сообщил о третьем за ночь беспилотнике

05 сентября 2023 в 07:17 Размер текста - 17 +

Система ПВО вновь сбила беспилотник ВСУ, сообщил Сергей Собянин Фото: Министерство обороны Великобритании ВСУ попытались атаковать Москву беспилотником. Он был сбит системой ПВО в Тверской области в районе Завидлово. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Это уже третья попытка атаки за ночь на Москву. «Силами ПВО был уничтожен еще один беспилотник в Тверской области в Завидлово, <…> летевший в направлении Москвы», — сообщил Собянин в своем telegram-канале . По его словам, обошлось без пострадавших и повреждений. На месте работают все необходимые службы. Ранее Минобороны РФ сообщало, что БПЛА был сбит над Калужской областью. Позже Собянин дал информацию об уничтожении еще одного беспилотника в Истрийском районе Москвы.

ВСУ попытались атаковать Москву беспилотником. Он был сбит системой ПВО в Тверской области в районе Завидлово. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Это уже третья попытка атаки за ночь на Москву. «Силами ПВО был уничтожен еще один беспилотник в Тверской области в Завидлово, <…> летевший в направлении Москвы», — сообщил Собянин в своем telegram-канале. По его словам, обошлось без пострадавших и повреждений. На месте работают все необходимые службы. Ранее Минобороны РФ сообщало, что БПЛА был сбит над Калужской областью. Позже Собянин дал информацию об уничтожении еще одного беспилотника в Истрийском районе Москвы.