Мэр Москвы сообщил о третьем за ночь беспилотнике

Система ПВО вновь сбила беспилотник ВСУ, сообщил Сергей Собянин
ВСУ попытались атаковать Москву беспилотником. Он был сбит системой ПВО в Тверской области в районе Завидлово. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Это уже третья попытка атаки за ночь на Москву.
«Силами ПВО был уничтожен еще один беспилотник в Тверской области в Завидлово, <…> летевший в направлении Москвы», — сообщил Собянин в своем
Ранее Минобороны РФ сообщало, что БПЛА был сбит над Калужской областью. Позже Собянин дал информацию об уничтожении еще одного беспилотника в Истрийском районе Москвы.
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