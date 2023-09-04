В Челябинской области за год вдвое увеличился спрос на туризм. Инфографика

05 сентября 2023 в 09:59 Размер текста - 17 +

В туризме, гостиничном сервисе и культуре вырос объем оказанных услуг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области за первые шесть месяцев 2023 года оказано на 52% больше туристических услуг, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «За январь — июнь 2023 года максимальный рост показала туристическая сфера — 52,4%. За год вырос также объем оказанных услуг в электронной среде (21,5%), гостиничном сервисе (18,9), культуре (14,2%), а также фитнесе и спорте (9,6%)», — уточнили URA.RU в КСП. В первом полугодии в числе менее востребованных услуг продолжают оставаться почтовая связь, ветеринария, а также помощь пожилым и инвалидам. Аудиторы отметили, что в 2023 году общий объем оказанных платных услуг вырос на 2% и достиг отметки в 126,3 млрд рублей. Пресс-служба КСП Челябинской области

В Челябинской области за первые шесть месяцев 2023 года оказано на 52% больше туристических услуг, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «За январь — июнь 2023 года максимальный рост показала туристическая сфера — 52,4%. За год вырос также объем оказанных услуг в электронной среде (21,5%), гостиничном сервисе (18,9), культуре (14,2%), а также фитнесе и спорте (9,6%)», — уточнили URA.RU в КСП. В первом полугодии в числе менее востребованных услуг продолжают оставаться почтовая связь, ветеринария, а также помощь пожилым и инвалидам. Аудиторы отметили, что в 2023 году общий объем оказанных платных услуг вырос на 2% и достиг отметки в 126,3 млрд рублей.