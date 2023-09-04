04 сентября 2023

В Челябинской области за год вдвое увеличился спрос на туризм. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сплав по реке Ай "Айские притесы"". Челябинская область, обрыв, сплав, природа урала, отдых, природа, внутренний туризм, качели, южный урал, туризм, молодежь, река ай, большой притес
В туризме, гостиничном сервисе и культуре вырос объем оказанных услуг Фото:

В Челябинской области за первые шесть месяцев 2023 года оказано на 52% больше туристических услуг, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона.

«За январь — июнь 2023 года максимальный рост показала туристическая сфера — 52,4%. За год вырос также объем оказанных услуг в электронной среде (21,5%), гостиничном сервисе (18,9), культуре (14,2%), а также фитнесе и спорте (9,6%)», — уточнили URA.RU в КСП.

В первом полугодии в числе менее востребованных услуг продолжают оставаться почтовая связь, ветеринария, а также помощь пожилым и инвалидам. Аудиторы отметили, что в 2023 году общий объем оказанных платных услуг вырос на 2% и достиг отметки в 126,3 млрд рублей.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области за первые шесть месяцев 2023 года оказано на 52% больше туристических услуг, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «За январь — июнь 2023 года максимальный рост показала туристическая сфера — 52,4%. За год вырос также объем оказанных услуг в электронной среде (21,5%), гостиничном сервисе (18,9), культуре (14,2%), а также фитнесе и спорте (9,6%)», — уточнили URA.RU в КСП. В первом полугодии в числе менее востребованных услуг продолжают оставаться почтовая связь, ветеринария, а также помощь пожилым и инвалидам. Аудиторы отметили, что в 2023 году общий объем оказанных платных услуг вырос на 2% и достиг отметки в 126,3 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...