Депздрав ХМАО засудил врача из Амурской области за разрыв контракта

05 сентября 2023 в 13:39 Размер текста - 17 +

Врач должна была проработать в регионе пять лет, но уволилась раньше срока и не вернула выплату Фото: Александр Мамаев © URA.RU Департамент здравоохранения ХМАО отсудил у врача из Амурской области более полумиллиона рублей. Женщина должна была проработать в регионе пять лет, получив миллион компенсационной выплаты, но уволилась раньше срока и не вернула деньги. «Врач досрочно прекратила работу и не вернула часть выплаты за неотработанное время. Дело дошло до суда, который вынес решение взыскать часть компенсации в размере 569 тысяч рублей плюс 57 тысяч рублей неустойки», — говорится в telegram-канале УФССП России по Амурской области. Судебные приставы арестовали счета врача и постановили взыскать деньги. Сейчас средства вернули, а исполнительное производство окончили.

Департамент здравоохранения ХМАО отсудил у врача из Амурской области более полумиллиона рублей. Женщина должна была проработать в регионе пять лет, получив миллион компенсационной выплаты, но уволилась раньше срока и не вернула деньги. «Врач досрочно прекратила работу и не вернула часть выплаты за неотработанное время. Дело дошло до суда, который вынес решение взыскать часть компенсации в размере 569 тысяч рублей плюс 57 тысяч рублей неустойки», — говорится в telegram-канале УФССП России по Амурской области. Судебные приставы арестовали счета врача и постановили взыскать деньги. Сейчас средства вернули, а исполнительное производство окончили.