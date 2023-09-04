Депздрав ХМАО засудил врача из Амурской области за разрыв контракта

Департамент здравоохранения ХМАО отсудил у врача из Амурской области более полумиллиона рублей. Женщина должна была проработать в регионе пять лет, получив миллион компенсационной выплаты, но уволилась раньше срока и не вернула деньги.
«Врач досрочно прекратила работу и не вернула часть выплаты за неотработанное время. Дело дошло до суда, который вынес решение взыскать часть компенсации в размере 569 тысяч рублей плюс 57 тысяч рублей неустойки», — говорится в telegram-канале УФССП России по Амурской области.
Судебные приставы арестовали счета врача и постановили взыскать деньги. Сейчас средства вернули, а исполнительное производство окончили.
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