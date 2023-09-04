04 сентября 2023

Депздрав ХМАО засудил врача из Амурской области за разрыв контракта

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Куйвашев в Кардиоцентре Яна Габинского. Екатеринбург, больничный коридор, врач, больница
Врач должна была проработать в регионе пять лет, но уволилась раньше срока и не вернула выплату Фото:

Департамент здравоохранения ХМАО отсудил у врача из Амурской области более полумиллиона рублей. Женщина должна была проработать в регионе пять лет, получив миллион компенсационной выплаты, но уволилась раньше срока и не вернула деньги.

«Врач досрочно прекратила работу и не вернула часть выплаты за неотработанное время. Дело дошло до суда, который вынес решение взыскать часть компенсации в размере 569 тысяч рублей плюс 57 тысяч рублей неустойки», — говорится в telegram-канале УФССП России по Амурской области.

Судебные приставы арестовали счета врача и постановили взыскать деньги. Сейчас средства вернули, а исполнительное производство окончили.

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Департамент здравоохранения ХМАО отсудил у врача из Амурской области более полумиллиона рублей. Женщина должна была проработать в регионе пять лет, получив миллион компенсационной выплаты, но уволилась раньше срока и не вернула деньги. «Врач досрочно прекратила работу и не вернула часть выплаты за неотработанное время. Дело дошло до суда, который вынес решение взыскать часть компенсации в размере 569 тысяч рублей плюс 57 тысяч рублей неустойки», — говорится в telegram-канале УФССП России по Амурской области. Судебные приставы арестовали счета врача и постановили взыскать деньги. Сейчас средства вернули, а исполнительное производство окончили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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