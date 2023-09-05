Кремль ответил на обвинение Пашиняна в провале миссии РФ в Карабахе

Россия выполняет миротворческую миссию в Нагорном Карабахе и не согласна с обвинениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ее провале. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.
«С такими тезисами не можем согласиться. Россия останется частью этого региона, и она уйти оттуда не может. <…> Россия продолжает играть роль гаранта безопасности», — сообщил Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. При этом он уточнил, что РФ глубоко уважает Пашиняна.
Ранее Пашинян упрекнул Россию в невыполнении миссии по обеспечению безопасности в Карабахе. По его словам, российские силы якобы уходят из региона. Однако он не привел никаких доказательств своим словам.
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