04 сентября 2023

Статусный силовик покидает пермский главк

Из пермского главка МВД уходит начальник уголовного розыска
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава УГИБДД СО Алексей Кисляков. Екатеринбург, полковник полиции, полиция, полицейский
Полковник полиции Сергей Белкин увольняется из полиции Фото:

Из ГУ МВД по Пермскому краю увольняется начальник управления уголовного розыска Сергей Белкин. По данным источника URA.RU в силовых структурах, уход Белкина может быть связан с давлением руководства.

«Полковник полиции Сергей Белкин, возглавлявший управление уголовного розыска в Пермском крае, подал рапорт об увольнении. Официально объявлено, что он уходит на пенсию по выслуге лет», — рассказал собеседник URA.RU. По версии другого источника, близкого к правоохранительным органам увольнение может быть связано с конфликтом между Белкиным и заместителем начальника полиции Пермского края Виталием Даниловым.

Кто возглавит уголовный розыск в Пермском крае после увольнения Белкина пока неизвестно. URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального ГУ МВД. В марте 2023 года заместитель Белкина Алексей Андреев скончался на рабочем месте от сердечного приступа.

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Из ГУ МВД по Пермскому краю увольняется начальник управления уголовного розыска Сергей Белкин. По данным источника URA.RU в силовых структурах, уход Белкина может быть связан с давлением руководства. «Полковник полиции Сергей Белкин, возглавлявший управление уголовного розыска в Пермском крае, подал рапорт об увольнении. Официально объявлено, что он уходит на пенсию по выслуге лет», — рассказал собеседник URA.RU. По версии другого источника, близкого к правоохранительным органам увольнение может быть связано с конфликтом между Белкиным и заместителем начальника полиции Пермского края Виталием Даниловым. Кто возглавит уголовный розыск в Пермском крае после увольнения Белкина пока неизвестно. URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального ГУ МВД. В марте 2023 года заместитель Белкина Алексей Андреев скончался на рабочем месте от сердечного приступа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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