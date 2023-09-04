Статусный силовик покидает пермский главк

Из ГУ МВД по Пермскому краю увольняется начальник управления уголовного розыска Сергей Белкин. По данным источника URA.RU в силовых структурах, уход Белкина может быть связан с давлением руководства.
«Полковник полиции Сергей Белкин, возглавлявший управление уголовного розыска в Пермском крае, подал рапорт об увольнении. Официально объявлено, что он уходит на пенсию по выслуге лет», — рассказал собеседник URA.RU. По версии другого источника, близкого к правоохранительным органам увольнение может быть связано с конфликтом между Белкиным и заместителем начальника полиции Пермского края Виталием Даниловым.
Кто возглавит уголовный розыск в Пермском крае после увольнения Белкина пока неизвестно. URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального ГУ МВД. В марте 2023 года заместитель Белкина Алексей Андреев скончался на рабочем месте от сердечного приступа.
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