Статусный силовик покидает пермский главк

Из пермского главка МВД уходит начальник уголовного розыска

05 сентября 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Полковник полиции Сергей Белкин увольняется из полиции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из ГУ МВД по Пермскому краю увольняется начальник управления уголовного розыска Сергей Белкин. По данным источника URA.RU в силовых структурах, уход Белкина может быть связан с давлением руководства. «Полковник полиции Сергей Белкин, возглавлявший управление уголовного розыска в Пермском крае, подал рапорт об увольнении. Официально объявлено, что он уходит на пенсию по выслуге лет», — рассказал собеседник URA.RU. По версии другого источника, близкого к правоохранительным органам увольнение может быть связано с конфликтом между Белкиным и заместителем начальника полиции Пермского края Виталием Даниловым. Кто возглавит уголовный розыск в Пермском крае после увольнения Белкина пока неизвестно. URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального ГУ МВД. В марте 2023 года заместитель Белкина Алексей Андреев скончался на рабочем месте от сердечного приступа.

Из ГУ МВД по Пермскому краю увольняется начальник управления уголовного розыска Сергей Белкин. По данным источника URA.RU в силовых структурах, уход Белкина может быть связан с давлением руководства. «Полковник полиции Сергей Белкин, возглавлявший управление уголовного розыска в Пермском крае, подал рапорт об увольнении. Официально объявлено, что он уходит на пенсию по выслуге лет», — рассказал собеседник URA.RU. По версии другого источника, близкого к правоохранительным органам увольнение может быть связано с конфликтом между Белкиным и заместителем начальника полиции Пермского края Виталием Даниловым. Кто возглавит уголовный розыск в Пермском крае после увольнения Белкина пока неизвестно. URA.RU направило запрос в пресс-службу регионального ГУ МВД. В марте 2023 года заместитель Белкина Алексей Андреев скончался на рабочем месте от сердечного приступа.