04 сентября 2023

Тюменский пенсионер сбил ребенка на самокате. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок катался на самокате в жилой зоне Фото:

В Тюмени пенсионер сбил ребенка, который катался на самокате в жилой зоне. Об этом сообщает VK-сообщество госавтоинспекции Тюменской области.

«В Тюмени сбит 7-летний ребенок. На улице Ямской автомобиль Nissan сбил мальчика. Предварительно, 76-летний водитель, управляя автомобилем в жилой зоне, не уступил движение пешеходу», — говорится в сообщении

Известно, что ребенок двигался на механическом самокате. В результате аварии он получил травмы. В настоящий момент ГИБДД Тюменской области устанавливает все обстоятельства ДТП.

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В Тюмени пенсионер сбил ребенка, который катался на самокате в жилой зоне. Об этом сообщает VK-сообщество госавтоинспекции Тюменской области. «В Тюмени сбит 7-летний ребенок. На улице Ямской автомобиль Nissan сбил мальчика. Предварительно, 76-летний водитель, управляя автомобилем в жилой зоне, не уступил движение пешеходу», — говорится в сообщении Известно, что ребенок двигался на механическом самокате. В результате аварии он получил травмы. В настоящий момент ГИБДД Тюменской области устанавливает все обстоятельства ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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