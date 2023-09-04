Ребенок катался на самокате в жилой зоне Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени пенсионер сбил ребенка, который катался на самокате в жилой зоне. Об этом сообщает VK-сообщество госавтоинспекции Тюменской области.

«В Тюмени сбит 7-летний ребенок. На улице Ямской автомобиль Nissan сбил мальчика. Предварительно, 76-летний водитель, управляя автомобилем в жилой зоне, не уступил движение пешеходу», — говорится в сообщении

Известно, что ребенок двигался на механическом самокате. В результате аварии он получил травмы. В настоящий момент ГИБДД Тюменской области устанавливает все обстоятельства ДТП.