04 сентября 2023

Главному заместителю мэра Тюмени обеспечили почетную пенсию

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Александром Ивановым, директором ДИП губернатора СО. Екатеринбург, пустое кресло, кабинет офис
Вера Соловьева возглавит Тюменский институт развития регионального образования Фото:

Главному заместителю мэра Тюмени Вере Соловьевой обеспечили почетную пенсию. Она будет назначена руководителем тюменского института развития регионального образования (ТОГИРРО). Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политики.

«Соловьева ушла из администрации, достигнув предельного возраста, допустимого для работы на муниципальной службе (65 лет). Ее назначение в ТОГИРРО стало большой неожиданностью. Прежнего руководителя Ольгу Ройтблат поставили перед фактом», — поделился источник агентства.

Соловьева возглавляла социальный блок тюменской мэрии, который включает в себя образование, спорт и здравоохранение. В администрации Тюмени подтвердили ее переход на другую должность.

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Главному заместителю мэра Тюмени Вере Соловьевой обеспечили почетную пенсию. Она будет назначена руководителем тюменского института развития регионального образования (ТОГИРРО). Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политики. «Соловьева ушла из администрации, достигнув предельного возраста, допустимого для работы на муниципальной службе (65 лет). Ее назначение в ТОГИРРО стало большой неожиданностью. Прежнего руководителя Ольгу Ройтблат поставили перед фактом», — поделился источник агентства. Соловьева возглавляла социальный блок тюменской мэрии, который включает в себя образование, спорт и здравоохранение. В администрации Тюмени подтвердили ее переход на другую должность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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