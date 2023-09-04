Главному заместителю мэра Тюмени обеспечили почетную пенсию

Вера Соловьева возглавит Тюменский институт развития регионального образования Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Главному заместителю мэра Тюмени Вере Соловьевой обеспечили почетную пенсию. Она будет назначена руководителем тюменского института развития регионального образования (ТОГИРРО). Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политики.

«Соловьева ушла из администрации, достигнув предельного возраста, допустимого для работы на муниципальной службе (65 лет). Ее назначение в ТОГИРРО стало большой неожиданностью. Прежнего руководителя Ольгу Ройтблат поставили перед фактом», — поделился источник агентства.

Соловьева возглавляла социальный блок тюменской мэрии, который включает в себя образование, спорт и здравоохранение. В администрации Тюмени подтвердили ее переход на другую должность.