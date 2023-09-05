Путин призвал уравнять в правах всех участников СВО

Нужно уровнять всех участников СВО, вне зависимости от из статуса, уточнил Владимир Путин
Необходимо предоставить равные возможности всем участникам спецоперации РФ на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Важно предоставить равные права всем участникам СВО», — подчеркнул Владимир Путин во время заседания российского организационного комитета «Победа». Трансляцию проводит телеканал «Россия-24». Президент уточнил, что равные права должны получить мобилизованные граждане, добровольцы, а также те, кто участвует в операции по контракту.
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