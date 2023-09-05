Путин призвал уравнять в правах всех участников СВО

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Нужно уровнять всех участников СВО, вне зависимости от из статуса, уточнил Владимир Путин Фото:

Необходимо предоставить равные возможности всем участникам спецоперации РФ на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Важно предоставить равные права всем участникам СВО», — подчеркнул Владимир Путин во время заседания российского организационного комитета «Победа». Трансляцию проводит телеканал «Россия-24». Президент уточнил, что равные права должны получить мобилизованные граждане, добровольцы, а также те, кто участвует в операции по контракту.

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Необходимо предоставить равные возможности всем участникам спецоперации РФ на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Важно предоставить равные права всем участникам СВО», — подчеркнул Владимир Путин во время заседания российского организационного комитета «Победа». Трансляцию проводит телеканал «Россия-24». Президент уточнил, что равные права должны получить мобилизованные граждане, добровольцы, а также те, кто участвует в операции по контракту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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