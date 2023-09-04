В Тюмени будут судить мужчину, по вине которого на стрелочном переводе с рельс сошли три вагона. Об этом с telegram-канале сообщает уральская транспортная прокуратура.
«Тюменской транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении работника ОАО „РЖД“. Его обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба», — говорится в сообщении.
Сообщается, что вагоны, груженые щебнем, сошли с рельсов при производстве маневровых работ. Сами вагоны получили механические повреждения, также повреждено полотно железнодорожного пути. Общая сумма ущерба превысила миллион рублей. следствие пришло к выводу, что авария произошла из-за неудовлетворительного содержания стрелочного перевода. Обвинительное заключение утверждено, уголовное дело передано в суд.
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