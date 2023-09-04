5-й этаж: власти ХМАО поддержали мэра для выдвижения на второй срок

Власти ХМАО одобрили выдвижение на второй срок мэра Радужного Гулиной

05 сентября 2023 в 19:14 Размер текста - 17 +

Правительство Югры одобрило выдвижение на второй срок мэра Радужного Натальи Гулиной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэр Радужного Наталья Гулина получила поддержку властей ХМАО для выдвижения на второй срок. Сообщение опубликовал неофициальный telegram-канал «5-й этаж», близкий к окружным властям. «В начале октября истекают полномочия действующего главы Радужного Натальи Гулиной. На „5-м этаже“ проанализировали показатели муниципалитета и приняли решение поддержать руководителя в переизбрании на новый срок. В настоящий момент осуществляются все необходимые подготовительные процедуры», — указано в публикации. Информатор URA.RU в политическом истеблишменте округа подтверждил информацию. «Югорские власти одобрили летом назначение нового зама Гулиной — политтехнолога Алексея Глухова с опытом работы с диаспорами и национальными объединениями. Если бы правительство округа планировало сменить мэра, это назначение бы не состоялось», — отмечает инсайдер. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Глава Радужного на момент публикации не ответила на звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU писало о назначении нового вице-мэра Радужного. До его утверждения в должности в администрации города не было заместителя главы по внутренней политике.

Мэр Радужного Наталья Гулина получила поддержку властей ХМАО для выдвижения на второй срок. Сообщение опубликовал неофициальный telegram-канал «5-й этаж», близкий к окружным властям. «В начале октября истекают полномочия действующего главы Радужного Натальи Гулиной. На „5-м этаже“ проанализировали показатели муниципалитета и приняли решение поддержать руководителя в переизбрании на новый срок. В настоящий момент осуществляются все необходимые подготовительные процедуры», — указано в публикации. Информатор URA.RU в политическом истеблишменте округа подтверждил информацию. «Югорские власти одобрили летом назначение нового зама Гулиной — политтехнолога Алексея Глухова с опытом работы с диаспорами и национальными объединениями. Если бы правительство округа планировало сменить мэра, это назначение бы не состоялось», — отмечает инсайдер. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Глава Радужного на момент публикации не ответила на звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU писало о назначении нового вице-мэра Радужного. До его утверждения в должности в администрации города не было заместителя главы по внутренней политике.