В Госдуме объяснили сложную ситуацию на рынке труда

Депутат Госдумы Нилов: дисбаланс на рынке труда вызван перенасыщением вузов в РФ

06 сентября 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

45% россиян работают не по специальности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фундамент нынешнего дисбаланса на рынке труда, когда около половины россиян работают не по специальности, был заложен на стыке 1990-х и 2000-х годов. В стране появилось огромное количество вузов, которые выпустили невостребованных специалистов. Об этом в беседе с URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Ранее был проведен опрос среди россиян, согласно которому 45% респондентов в настоящее время работает не по специальности. Еще 15% опрошенных заявили, что их нынешняя работа косвенно связана с профессиональным образованием. «Причины дисбаланса рынка труда разные. Надо вспомнить, что у нас творилось в 90-е и в начале 2000-х. Когда были ликвидированы специальные учебные заведения, было огромное количество вузов, которые не учили, а только дипломы выдавали, и наплодили большое количество невостребованных специалистов. Нужны инженеры, а у нас экономисты, социологи, политологи», — сказал Ярослав Нилов. Также, отметил парламентарий, большое количество молодых людей, которые переехали в большой город, работают не по специальности. «Приезжает из глубинки умный молодой человек или девушка. Учится. Получает образование. Но на рынке работодатель оценивает не так, как он оценивает себя. Условно, юрист без опыта стоит 30 тысяч в месяц, а он считает, что зарплата должна быть 70 тысяч. Домой не возвращается. Снимает жилье в крупном городе. Работает не по специальности, тем самым размывается профессия», — объяснил политик. «Плюс есть общая усталость. У человека есть потребность что-то изменить, когда работа надоедает, нет развития, все одно и то же. Когда предлагается альтернатива, он может ее выбрать. Гражданин начинает работать не по специальности, понимая, что ему так лучше», — добавил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фундамент нынешнего дисбаланса на рынке труда, когда около половины россиян работают не по специальности, был заложен на стыке 1990-х и 2000-х годов. В стране появилось огромное количество вузов, которые выпустили невостребованных специалистов. Об этом в беседе с URA.RU заявил председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Ранее был проведен опрос среди россиян, согласно которому 45% респондентов в настоящее время работает не по специальности. Еще 15% опрошенных заявили, что их нынешняя работа косвенно связана с профессиональным образованием. «Причины дисбаланса рынка труда разные. Надо вспомнить, что у нас творилось в 90-е и в начале 2000-х. Когда были ликвидированы специальные учебные заведения, было огромное количество вузов, которые не учили, а только дипломы выдавали, и наплодили большое количество невостребованных специалистов. Нужны инженеры, а у нас экономисты, социологи, политологи», — сказал Ярослав Нилов. Также, отметил парламентарий, большое количество молодых людей, которые переехали в большой город, работают не по специальности. «Приезжает из глубинки умный молодой человек или девушка. Учится. Получает образование. Но на рынке работодатель оценивает не так, как он оценивает себя. Условно, юрист без опыта стоит 30 тысяч в месяц, а он считает, что зарплата должна быть 70 тысяч. Домой не возвращается. Снимает жилье в крупном городе. Работает не по специальности, тем самым размывается профессия», — объяснил политик. «Плюс есть общая усталость. У человека есть потребность что-то изменить, когда работа надоедает, нет развития, все одно и то же. Когда предлагается альтернатива, он может ее выбрать. Гражданин начинает работать не по специальности, понимая, что ему так лучше», — добавил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме.