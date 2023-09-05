05 сентября 2023

В Тюмени более чем на 100 тысяч подорожал популярный китайский автомобиль

© Служба новостей «URA.RU»
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Московский Международный Автосалон (ММАС-2016). Москва, geely
Дилеры поднимают цены на авто из-за роста утилизационного сбора и курса иностранной валюты Фото:

В Тюмени за месяц стоимость популярного китайского кроссовера Geely Coolray выросла на 130 тысяч рублей. По данным экспертов, это связано с увеличением утилизационного сбора и ростом курса иностранной валюты.

«Китайский компактный кроссовер Geely Coolray, который ежемесячно входит в топ-5 продаваемых автомобилей в России, за месяц подорожал на 130 тысяч рублей. Причин роста цен несколько. В августе в России увеличили утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы. Кроме того, за лето курс доллара США вырос почти на 19%, а на август пришелся пик его цены — более 100 рублей», — сообщают эксперты РБК Тюмень.

Отмечается, что августовский рост цены кроссовера в автосалонах Тюмени в большей степени произошел из-за сокращения скидок. За 7 месяцев 2023 года в стране был продан 21 221 автомобиль Geely Coolray. Покупатели готовы ждать его до трех месяцев.

Ранее аналитики компании «Авито Авто» рассказали корреспонденту URA.RU, что в Тюменской области стоимость подержанных автомобилей увеличилась на 31,9%. Средняя цена автомобилей иностранных брендов с пробегом во II квартале 2023 года составила 765 000 рублей.

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В Тюмени за месяц стоимость популярного китайского кроссовера Geely Coolray выросла на 130 тысяч рублей. По данным экспертов, это связано с увеличением утилизационного сбора и ростом курса иностранной валюты. «Китайский компактный кроссовер Geely Coolray, который ежемесячно входит в топ-5 продаваемых автомобилей в России, за месяц подорожал на 130 тысяч рублей. Причин роста цен несколько. В августе в России увеличили утилизационный сбор на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы. Кроме того, за лето курс доллара США вырос почти на 19%, а на август пришелся пик его цены — более 100 рублей», — сообщают эксперты РБК Тюмень. Отмечается, что августовский рост цены кроссовера в автосалонах Тюмени в большей степени произошел из-за сокращения скидок. За 7 месяцев 2023 года в стране был продан 21 221 автомобиль Geely Coolray. Покупатели готовы ждать его до трех месяцев. Ранее аналитики компании «Авито Авто» рассказали корреспонденту URA.RU, что в Тюменской области стоимость подержанных автомобилей увеличилась на 31,9%. Средняя цена автомобилей иностранных брендов с пробегом во II квартале 2023 года составила 765 000 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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