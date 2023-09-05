05 сентября 2023

В Киеве прозвучали мощные взрывы

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Вооруженные силы Украины. stock, зима, бук, пво, ВСУ, stock
В СМИ заявили о работе ПВО в Киеве Фото:
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В Киеве звучат взрывы. Также в городе работают системы противовоздушной обороны, написали в ряде украинских СМИ.

«В Киеве работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях», — написал в своем telegram-канале мэр города Виталий Кличко. По его словам, к столице приближаются еще ракеты. На канале городской военной администрации также заявили о воздушной тревоге на территории.

Взрывы в Киеве ранее гремели в конце августа. По словам Кличко, в результате обстрела тогда загорелось административное здание.

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В Киеве звучат взрывы. Также в городе работают системы противовоздушной обороны, написали в ряде украинских СМИ. «В Киеве работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях», — написал в своем telegram-канале мэр города Виталий Кличко. По его словам, к столице приближаются еще ракеты. На канале городской военной администрации также заявили о воздушной тревоге на территории. Взрывы в Киеве ранее гремели в конце августа. По словам Кличко, в результате обстрела тогда загорелось административное здание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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