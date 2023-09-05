В Киеве прозвучали мощные взрывы

06 сентября 2023 в 08:07 Размер текста - 17 +

В СМИ заявили о работе ПВО в Киеве Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Киеве звучат взрывы. Также в городе работают системы противовоздушной обороны, написали в ряде украинских СМИ. «В Киеве работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях», — написал в своем telegram-канале мэр города Виталий Кличко. По его словам, к столице приближаются еще ракеты. На канале городской военной администрации также заявили о воздушной тревоге на территории. Взрывы в Киеве ранее гремели в конце августа. По словам Кличко, в результате обстрела тогда загорелось административное здание.

В Киеве звучат взрывы. Также в городе работают системы противовоздушной обороны, написали в ряде украинских СМИ. «В Киеве работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях», — написал в своем telegram-канале мэр города Виталий Кличко. По его словам, к столице приближаются еще ракеты. На канале городской военной администрации также заявили о воздушной тревоге на территории. Взрывы в Киеве ранее гремели в конце августа. По словам Кличко, в результате обстрела тогда загорелось административное здание.