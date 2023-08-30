Кличко: в Киеве загорелось административное здание после обстрела

В Шевченковском районе Киева загорелось административное здание после обстрела. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.
«Пожарно-спасательные службы тушат пожар в Шевченковском районе, где возникло возгорание в административном здании», — написал Виталий Кличко в своем telegram-канале. Он отметил, что возгорание в этом районе произошло еще в одном месте: на открытом пространстве. Так же пожарные работают в Дарницком районе Киева.
За 40 минут до этого Кличко сообщал, что на территории Киева слышны взрывы. На данный момент воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
В Минобороны России неоднократно отмечали, что армия РФ наносит удары только по военным целям Украины. Объекты поражаются при помощи высокоточных ракет.
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