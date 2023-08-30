Кличко: в Киеве загорелось административное здание после обстрела

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в Успенке. Тюмень , пожар, огонь, тушение пожара, пожар в деревне, пожарный
Украинские пожарные тушат возгорание в нескольких районах Киева Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Шевченковском районе Киева загорелось административное здание после обстрела. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

«Пожарно-спасательные службы тушат пожар в Шевченковском районе, где возникло возгорание в административном здании», — написал Виталий Кличко в своем telegram-канале. Он отметил, что возгорание в этом районе произошло еще в одном месте: на открытом пространстве. Так же пожарные работают в Дарницком районе Киева.

За 40 минут до этого Кличко сообщал, что на территории Киева слышны взрывы. На данный момент воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

В Минобороны России неоднократно отмечали, что армия РФ наносит удары только по военным целям Украины. Объекты поражаются при помощи высокоточных ракет.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Шевченковском районе Киева загорелось административное здание после обстрела. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко. «Пожарно-спасательные службы тушат пожар в Шевченковском районе, где возникло возгорание в административном здании», — написал Виталий Кличко в своем telegram-канале. Он отметил, что возгорание в этом районе произошло еще в одном месте: на открытом пространстве. Так же пожарные работают в Дарницком районе Киева. За 40 минут до этого Кличко сообщал, что на территории Киева слышны взрывы. На данный момент воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. В Минобороны России неоднократно отмечали, что армия РФ наносит удары только по военным целям Украины. Объекты поражаются при помощи высокоточных ракет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...