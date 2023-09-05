05 сентября 2023

В Пермском крае закрылся молочный завод

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ирбитский молочный завод. Ирбит, продукты, молоко
Продукцию выпускали с 2019 года Фото:

Руководство агрофирмы «Острожка», которая находится в Оханском районе Пермского края, закрыло цех по переработке молочной продукции. Причиной ликвидации стала низкая рентабельность производства. Цех завершил работу в конце августа.

«Объемы у нас небольшие, логистика сложная, плюс потребление постоянно снижается. Просто сдать сырое молоко на молзавод в Удмуртию гораздо прибыльнее, чем заниматься собственной переработкой», — рассказал директор агрофирмы «Острожка» Николай Таскаев интернет-газете «Текст».

Агрофирма «Острожка» работает с 2015 года. Собственную молочную продукцию компания начала производить в 2019 году. Завод выпускал молоко, творог, йогурты, сыр, сметану. Продукцию поставляли в супермаркеты «Лента».

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Руководство агрофирмы «Острожка», которая находится в Оханском районе Пермского края, закрыло цех по переработке молочной продукции. Причиной ликвидации стала низкая рентабельность производства. Цех завершил работу в конце августа. «Объемы у нас небольшие, логистика сложная, плюс потребление постоянно снижается. Просто сдать сырое молоко на молзавод в Удмуртию гораздо прибыльнее, чем заниматься собственной переработкой», — рассказал директор агрофирмы «Острожка» Николай Таскаев интернет-газете «Текст». Агрофирма «Острожка» работает с 2015 года. Собственную молочную продукцию компания начала производить в 2019 году. Завод выпускал молоко, творог, йогурты, сыр, сметану. Продукцию поставляли в супермаркеты «Лента».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...