В Пермском крае закрылся молочный завод

Руководство агрофирмы «Острожка», которая находится в Оханском районе Пермского края, закрыло цех по переработке молочной продукции. Причиной ликвидации стала низкая рентабельность производства. Цех завершил работу в конце августа.
«Объемы у нас небольшие, логистика сложная, плюс потребление постоянно снижается. Просто сдать сырое молоко на молзавод в Удмуртию гораздо прибыльнее, чем заниматься собственной переработкой», — рассказал директор агрофирмы «Острожка» Николай Таскаев интернет-газете «Текст».
Агрофирма «Острожка» работает с 2015 года. Собственную молочную продукцию компания начала производить в 2019 году. Завод выпускал молоко, творог, йогурты, сыр, сметану. Продукцию поставляли в супермаркеты «Лента».
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