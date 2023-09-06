Армения и США проведут совместные учения

В Армении с 11 по 20 сентября пройдут совместные армяно-американские военные учения. Об этом сообщили в Минобороны Армении.
«В рамках подготовки в международных миротворческих миссиях 11—20 сентября в учебном центре „Зар“ и „ПНН Н“ в Армении пройдут совместные армяно-американские учения», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что мероприятия направлены на стабилизацию отношений между сторонами, которые участвуют в различных миротворческих задачах.
Ранее Армению неофициально пригласили в НАТО, сообщил премьер страны Никол Пашинян, пишет «Национальная служба новостей». Все это произошло на фоне обострения отношений с РФ, передает телеканал 360.
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