Армения и США проведут совместные учения

06 сентября 2023 в 10:40 Размер текста - 17 +

Учения Армении и США пройдут с 11 по 20 сентября Фото: Army Capt. Ian Sandall / U.S. Department of Defense В Армении с 11 по 20 сентября пройдут совместные армяно-американские военные учения. Об этом сообщили в Минобороны Армении. «В рамках подготовки в международных миротворческих миссиях 11—20 сентября в учебном центре „Зар“ и „ПНН Н“ в Армении пройдут совместные армяно-американские учения», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что мероприятия направлены на стабилизацию отношений между сторонами, которые участвуют в различных миротворческих задачах. Ранее Армению неофициально пригласили в НАТО, сообщил премьер страны Никол Пашинян, пишет «Национальная служба новостей». Все это произошло на фоне обострения отношений с РФ, передает телеканал 360.

В Армении с 11 по 20 сентября пройдут совместные армяно-американские военные учения. Об этом сообщили в Минобороны Армении. «В рамках подготовки в международных миротворческих миссиях 11—20 сентября в учебном центре „Зар“ и „ПНН Н“ в Армении пройдут совместные армяно-американские учения», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что мероприятия направлены на стабилизацию отношений между сторонами, которые участвуют в различных миротворческих задачах. Ранее Армению неофициально пригласили в НАТО, сообщил премьер страны Никол Пашинян, пишет «Национальная служба новостей». Все это произошло на фоне обострения отношений с РФ, передает телеканал 360.