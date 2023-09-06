Армения и США проведут совместные учения

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Учения Армении и США пройдут с 11 по 20 сентября Фото:

В Армении с 11 по 20 сентября пройдут совместные армяно-американские военные учения. Об этом сообщили в Минобороны Армении.

«В рамках подготовки в международных миротворческих миссиях 11—20 сентября в учебном центре „Зар“ и „ПНН Н“ в Армении пройдут совместные армяно-американские учения», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что мероприятия направлены на стабилизацию отношений между сторонами, которые участвуют в различных миротворческих задачах.

Ранее Армению неофициально пригласили в НАТО, сообщил премьер страны Никол Пашинян, пишет «Национальная служба новостей». Все это произошло на фоне обострения отношений с РФ, передает телеканал 360.

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В Армении с 11 по 20 сентября пройдут совместные армяно-американские военные учения. Об этом сообщили в Минобороны Армении. «В рамках подготовки в международных миротворческих миссиях 11—20 сентября в учебном центре „Зар“ и „ПНН Н“ в Армении пройдут совместные армяно-американские учения», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что мероприятия направлены на стабилизацию отношений между сторонами, которые участвуют в различных миротворческих задачах. Ранее Армению неофициально пригласили в НАТО, сообщил премьер страны Никол Пашинян, пишет «Национальная служба новостей». Все это произошло на фоне обострения отношений с РФ, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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