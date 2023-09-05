05 сентября 2023

В Пермском крае открылась запись на бесплатную вакцинацию от гриппа

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация от гриппа на областном рынке на Громова. Екатеринбург, ампула, укол, прививка, шприц одноразовый, шприц, вакцина, прививка от гриппа, вакцина от гриппа, вакцинация
Прививки ставят в поликлиниках по месту жительства Фото:

В поликлиники Пермского края доставили первую партию вакцины от гриппа. В медицинских учреждениях открылась запись на бесплатную прививку.

«Пришедшая в регион первая партия вакцин от гриппа доставлена во все поликлиники Пермского края. В медучреждениях открыта запись на бесплатную иммунизацию», — сообщает издание «Новый компаньон» со ссылкой на минздрав Пермского края.

Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства. В первую очередь вакцинироваться необходимо людям старше 60 лет, людям с диабетом и лишним весом, хроническими заболеваниями сердца, сосудов, легких эндокринной системы, беременным женщинам. Важно поставить прививки медикам, учителям, военнослужащим, работникам сферы ЖКХ, транспорта, торговли и общественного питания. Дети до семи лет, школьники и студенты тоже находятся в группе риска и должны пройти вакцинацию, отмечают медики. По данным ВОЗ, прививка поможет предотвратить болезнь в 80-90% случаев.

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В поликлиники Пермского края доставили первую партию вакцины от гриппа. В медицинских учреждениях открылась запись на бесплатную прививку. «Пришедшая в регион первая партия вакцин от гриппа доставлена во все поликлиники Пермского края. В медучреждениях открыта запись на бесплатную иммунизацию», — сообщает издание «Новый компаньон» со ссылкой на минздрав Пермского края. Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства. В первую очередь вакцинироваться необходимо людям старше 60 лет, людям с диабетом и лишним весом, хроническими заболеваниями сердца, сосудов, легких эндокринной системы, беременным женщинам. Важно поставить прививки медикам, учителям, военнослужащим, работникам сферы ЖКХ, транспорта, торговли и общественного питания. Дети до семи лет, школьники и студенты тоже находятся в группе риска и должны пройти вакцинацию, отмечают медики. По данным ВОЗ, прививка поможет предотвратить болезнь в 80-90% случаев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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