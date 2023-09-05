В Пермском крае открылась запись на бесплатную вакцинацию от гриппа

06 сентября 2023 в 11:34 Размер текста - 17 +

Прививки ставят в поликлиниках по месту жительства Фото: Анна Майорова © URA.RU В поликлиники Пермского края доставили первую партию вакцины от гриппа. В медицинских учреждениях открылась запись на бесплатную прививку. «Пришедшая в регион первая партия вакцин от гриппа доставлена во все поликлиники Пермского края. В медучреждениях открыта запись на бесплатную иммунизацию», — сообщает издание «Новый компаньон» со ссылкой на минздрав Пермского края. Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства. В первую очередь вакцинироваться необходимо людям старше 60 лет, людям с диабетом и лишним весом, хроническими заболеваниями сердца, сосудов, легких эндокринной системы, беременным женщинам. Важно поставить прививки медикам, учителям, военнослужащим, работникам сферы ЖКХ, транспорта, торговли и общественного питания. Дети до семи лет, школьники и студенты тоже находятся в группе риска и должны пройти вакцинацию, отмечают медики. По данным ВОЗ, прививка поможет предотвратить болезнь в 80-90% случаев.

В поликлиники Пермского края доставили первую партию вакцины от гриппа. В медицинских учреждениях открылась запись на бесплатную прививку. «Пришедшая в регион первая партия вакцин от гриппа доставлена во все поликлиники Пермского края. В медучреждениях открыта запись на бесплатную иммунизацию», — сообщает издание «Новый компаньон» со ссылкой на минздрав Пермского края. Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства. В первую очередь вакцинироваться необходимо людям старше 60 лет, людям с диабетом и лишним весом, хроническими заболеваниями сердца, сосудов, легких эндокринной системы, беременным женщинам. Важно поставить прививки медикам, учителям, военнослужащим, работникам сферы ЖКХ, транспорта, торговли и общественного питания. Дети до семи лет, школьники и студенты тоже находятся в группе риска и должны пройти вакцинацию, отмечают медики. По данным ВОЗ, прививка поможет предотвратить болезнь в 80-90% случаев.