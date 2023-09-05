05 сентября 2023

Тюменские пенсионеры шьют маскхалаты и балаклавы для участников СВО

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Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года Фото:
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В Аромашевском районе Тюменской области работает штаб помощи участникам СВО, где пенсионеры шьют маскхалаты, дождевики и балаклавы для последующей отправки на фронт. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.

«Штаб народной добровольческой группы по сбору гуманитарной помощи участникам специальной военной операции действует в Аромашевском районе. Волонтеры, большинство из которых — женщины пенсионного и предпенсионного возраста, собирают и отправляют военнослужащим продукты питания, средства гигиены, одежду», — указано в сообщении Инфоцентра.

Штаб находится в бывшем Доме быта села Аромашево. Там налажено производство маскхалатов, дождевиков, постельного белья, балаклав, футболок и перчаткок для участников СВО. С доставкой гуманитарного груза в зону проведения специальной военной операции пенсионерам помогают местные ветераны-пограничники.

Специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля 2022 года. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.

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В Аромашевском районе Тюменской области работает штаб помощи участникам СВО, где пенсионеры шьют маскхалаты, дождевики и балаклавы для последующей отправки на фронт. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Штаб народной добровольческой группы по сбору гуманитарной помощи участникам специальной военной операции действует в Аромашевском районе. Волонтеры, большинство из которых — женщины пенсионного и предпенсионного возраста, собирают и отправляют военнослужащим продукты питания, средства гигиены, одежду», — указано в сообщении Инфоцентра. Штаб находится в бывшем Доме быта села Аромашево. Там налажено производство маскхалатов, дождевиков, постельного белья, балаклав, футболок и перчаткок для участников СВО. С доставкой гуманитарного груза в зону проведения специальной военной операции пенсионерам помогают местные ветераны-пограничники. Специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля 2022 года. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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