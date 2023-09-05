Тюменские пенсионеры шьют маскхалаты и балаклавы для участников СВО

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Аромашевском районе Тюменской области работает штаб помощи участникам СВО, где пенсионеры шьют маскхалаты, дождевики и балаклавы для последующей отправки на фронт. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.

«Штаб народной добровольческой группы по сбору гуманитарной помощи участникам специальной военной операции действует в Аромашевском районе. Волонтеры, большинство из которых — женщины пенсионного и предпенсионного возраста, собирают и отправляют военнослужащим продукты питания, средства гигиены, одежду», — указано в сообщении Инфоцентра.

Штаб находится в бывшем Доме быта села Аромашево. Там налажено производство маскхалатов, дождевиков, постельного белья, балаклав, футболок и перчаткок для участников СВО. С доставкой гуманитарного груза в зону проведения специальной военной операции пенсионерам помогают местные ветераны-пограничники.

Специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля 2022 года. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.