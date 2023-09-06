Фонтанка: россиянам приходят повестки с предупреждением. Фото

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Повестки пришли юношам, подлежащим осеннему призыву Фото:
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Призыв — 2023

Жителям Санкт-Петербурга начали приходить повестки, в которых предупреждают об увеличении срока военной службы по призыву. Об этом сообщила газета «Фонтанка».

«После напоминания о сроке службы в 12 месяцев сообщается, что в дальнейшем планируется увеличение сроков прохождения военной службы по призыву», — написали в газете. Там добавили, что документ с гербом адресован молодым людям, которые подлежат осеннему призыву, в нем также говорится, что в случае неявки в военкомат, призывников внесут в электронный реестр. Как пишет издание, на звонок корреспондента в военкомат сотрудница ответила, что речь идет о повышении возраста призыва.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении проект о повышении призывного возраста до 21 года. Впоследствии сообщалось, что с 1 января 2024 года призывной возраст составит 18-30 лет без переходного периода. Об этом стало известно из внесенных поправок в законопроект Госдумы.

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Жителям Санкт-Петербурга начали приходить повестки, в которых предупреждают об увеличении срока военной службы по призыву. Об этом сообщила газета «Фонтанка». «После напоминания о сроке службы в 12 месяцев сообщается, что в дальнейшем планируется увеличение сроков прохождения военной службы по призыву», — написали в газете. Там добавили, что документ с гербом адресован молодым людям, которые подлежат осеннему призыву, в нем также говорится, что в случае неявки в военкомат, призывников внесут в электронный реестр. Как пишет издание, на звонок корреспондента в военкомат сотрудница ответила, что речь идет о повышении возраста призыва. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее Госдума одобрила в первом чтении проект о повышении призывного возраста до 21 года. Впоследствии сообщалось, что с 1 января 2024 года призывной возраст составит 18-30 лет без переходного периода. Об этом стало известно из внесенных поправок в законопроект Госдумы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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