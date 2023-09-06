Иммунолог Крючков назвал, когда Россию ждет новый пик заболеваемости COVID

Иммунолог Крючков предупредил о новом пике заболеваемости COVID-19 в ноябре

07 сентября 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Рост заболеваемости COVID-19 в России произойдет в начале октября, считает Николай Крючков Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Всплеск заболеваемости COVID-19 в России может начаться в начале октября. На пик волна выйдет в середине ноября, такой прогноз в беседе с URA.RU дал иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» Николай Крючков. «Если мы говорим о странах северного полушария, где сезонность играет больше значение, например, о России, то, стоило бы ждать значительного всплеска заболеваемости COVID-19. Как обычно, это будет где-то с начала октября. Наверное, пики будут где-то в ноябре, может быть, во второй половине. В декабре, наверное, тоже ситуация будет неспокойная, вплоть до новогодних праздников. Ждать повторения больших волн штамма „Омикрон“ не стоит. Будет заметно меньше заболеваемость, но все равно всплеск будет. Сезон будет растянутый. Заболеет немало людей», — объяснил Николай Крючков. При этом, отметил иммунолог, в цифрах рост произойдет с заметным запозданием. «Увидим ли мы рост на тех цифрах, что будут официально объявляться, нет. Если увидим, то не сразу, а с большим опозданием. Потому что очень малое количество ПЦР-тестов делается в стране. У нас плохо собирается статистика. Плюс, в этом году у нас появилась тенденция переоценивать количество ОРВИ, гриппа, неопределенных сочетанных инфекций. Удельная доля COVID-19 упала, но это необъективный процесс. Это вопрос учета. Потом нужно понять, что человек может сразу приобрести две и три инфекции, которые распространяются в сезон, грипп и COVID-19, аденовирус и COVID-19. По данным доковидного периода, суммарно это до трети всех случаев. Смотреть тут нужно по наиболее тяжелой инфекции. Если у человека COVID-19 и аденовирус, то понятно, что вся тяжесть будет ковидная. Если COVID-19 и грипп, то COVID-19 здесь будет определять», — заявил Крючков. Собеседник агентства подчеркнул, что сейчас рост заболеваемости коронавирусом в мире идет из-за нового штамма EG.5 «Эрис», который смог вернуть высокую заразность COVID-19. «Мы видим выраженный рост заболеваемости на фоне довольно низкого уровня коллективного иммунитета по коронавирусной инфекции и распространения новых подлиний с восстановленной высокой заразностью. В первую очередь речь идет об EG.5 „Эрис“. Помимо него большое подозрение сейчас вызывает еще одна подлиния — BA.2.86 „Пирола“. В США она уже активно распространяется. Пока еще ей довольно далеко до доминирования по масштабам пандемии, но ее свойства непонятны, и настораживает — очень больше количество мутаций, которые произошли», — добавил он. Ранее в ВОЗ заявили о росте случаев заражения COVID-19. С 24 июля по 20 августа в шести регионах заболело 1,5 миллиона человек. Это на 63% больше более раннего периода. Умерло от COVID-19 более 2000 человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Всплеск заболеваемости COVID-19 в России может начаться в начале октября. На пик волна выйдет в середине ноября, такой прогноз в беседе с URA.RU дал иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» Николай Крючков. «Если мы говорим о странах северного полушария, где сезонность играет больше значение, например, о России, то, стоило бы ждать значительного всплеска заболеваемости COVID-19. Как обычно, это будет где-то с начала октября. Наверное, пики будут где-то в ноябре, может быть, во второй половине. В декабре, наверное, тоже ситуация будет неспокойная, вплоть до новогодних праздников. Ждать повторения больших волн штамма „Омикрон“ не стоит. Будет заметно меньше заболеваемость, но все равно всплеск будет. Сезон будет растянутый. Заболеет немало людей», — объяснил Николай Крючков. При этом, отметил иммунолог, в цифрах рост произойдет с заметным запозданием. «Увидим ли мы рост на тех цифрах, что будут официально объявляться, нет. Если увидим, то не сразу, а с большим опозданием. Потому что очень малое количество ПЦР-тестов делается в стране. У нас плохо собирается статистика. Плюс, в этом году у нас появилась тенденция переоценивать количество ОРВИ, гриппа, неопределенных сочетанных инфекций. Удельная доля COVID-19 упала, но это необъективный процесс. Это вопрос учета. Потом нужно понять, что человек может сразу приобрести две и три инфекции, которые распространяются в сезон, грипп и COVID-19, аденовирус и COVID-19. По данным доковидного периода, суммарно это до трети всех случаев. Смотреть тут нужно по наиболее тяжелой инфекции. Если у человека COVID-19 и аденовирус, то понятно, что вся тяжесть будет ковидная. Если COVID-19 и грипп, то COVID-19 здесь будет определять», — заявил Крючков. Собеседник агентства подчеркнул, что сейчас рост заболеваемости коронавирусом в мире идет из-за нового штамма EG.5 «Эрис», который смог вернуть высокую заразность COVID-19. «Мы видим выраженный рост заболеваемости на фоне довольно низкого уровня коллективного иммунитета по коронавирусной инфекции и распространения новых подлиний с восстановленной высокой заразностью. В первую очередь речь идет об EG.5 „Эрис“. Помимо него большое подозрение сейчас вызывает еще одна подлиния — BA.2.86 „Пирола“. В США она уже активно распространяется. Пока еще ей довольно далеко до доминирования по масштабам пандемии, но ее свойства непонятны, и настораживает — очень больше количество мутаций, которые произошли», — добавил он. Ранее в ВОЗ заявили о росте случаев заражения COVID-19. С 24 июля по 20 августа в шести регионах заболело 1,5 миллиона человек. Это на 63% больше более раннего периода. Умерло от COVID-19 более 2000 человек.