Shot: лодка перевернулась в канале Москвы, люди не всплыли

В канале имени Москвы перевернулась лодка с людьми на борту. Событие произошло напротив Северного речного вокзала.
«Лодка с людьми перевернулась в канале имени Москвы», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что происшествие произошло напротив Северного речного вокзала.
Предварительно, в лодке находилось шесть человек, и, по словам свидетелей, ни один из них не смог выбраться на поверхность после происшествия. На место были отправлены спасатели и скорая помощь, передали в telegram-канале.
Обновлено в 18:20 мск. MK.RU сообщает, что все люди, находившиеся в перевернутой лодке, остались живыми. Согласно информации, это была тренировка, и все участники были в спасательных жилетах.
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