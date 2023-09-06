Shot: лодка перевернулась в канале Москвы, люди не всплыли

06 сентября 2023 в 20:04 Размер текста - 17 +

Скорая помощь отправилось на место, где перевернулась лодка с людьми, пишет Shot Фото: Анна Майорова © URA.RU В канале имени Москвы перевернулась лодка с людьми на борту. Событие произошло напротив Северного речного вокзала. «Лодка с людьми перевернулась в канале имени Москвы», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что происшествие произошло напротив Северного речного вокзала. Предварительно, в лодке находилось шесть человек, и, по словам свидетелей, ни один из них не смог выбраться на поверхность после происшествия. На место были отправлены спасатели и скорая помощь, передали в telegram-канале. Обновлено в 18:20 мск. MK.RU сообщает, что все люди, находившиеся в перевернутой лодке, остались живыми. Согласно информации, это была тренировка, и все участники были в спасательных жилетах.

В канале имени Москвы перевернулась лодка с людьми на борту. Событие произошло напротив Северного речного вокзала. «Лодка с людьми перевернулась в канале имени Москвы», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что происшествие произошло напротив Северного речного вокзала. Предварительно, в лодке находилось шесть человек, и, по словам свидетелей, ни один из них не смог выбраться на поверхность после происшествия. На место были отправлены спасатели и скорая помощь, передали в telegram-канале. Обновлено в 18:20 мск. MK.RU сообщает, что все люди, находившиеся в перевернутой лодке, остались живыми. Согласно информации, это была тренировка, и все участники были в спасательных жилетах.