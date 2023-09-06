Shot: лодка перевернулась в канале Москвы, люди не всплыли

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественная церемония передачи машин скорой медицинской помощи на Площади 1905 года. Екатеринбург, медицина, здравоохранение, неотложная помощь, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, неотложная медпомощь, скорая помошь
Скорая помощь отправилось на место, где перевернулась лодка с людьми, пишет Shot Фото:

В канале имени Москвы перевернулась лодка с людьми на борту. Событие произошло напротив Северного речного вокзала.

«Лодка с людьми перевернулась в канале имени Москвы», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что происшествие произошло напротив Северного речного вокзала.

Предварительно, в лодке находилось шесть человек, и, по словам свидетелей, ни один из них не смог выбраться на поверхность после происшествия. На место были отправлены спасатели и скорая помощь, передали в telegram-канале.

Обновлено в 18:20 мск. MK.RU сообщает, что все люди, находившиеся в перевернутой лодке, остались живыми. Согласно информации, это была тренировка, и все участники были в спасательных жилетах.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В канале имени Москвы перевернулась лодка с людьми на борту. Событие произошло напротив Северного речного вокзала. «Лодка с людьми перевернулась в канале имени Москвы», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что происшествие произошло напротив Северного речного вокзала. Предварительно, в лодке находилось шесть человек, и, по словам свидетелей, ни один из них не смог выбраться на поверхность после происшествия. На место были отправлены спасатели и скорая помощь, передали в telegram-канале. Обновлено в 18:20 мск. MK.RU сообщает, что все люди, находившиеся в перевернутой лодке, остались живыми. Согласно информации, это была тренировка, и все участники были в спасательных жилетах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...