На челябинском пруду перевернулась лодка с рыбаком. Видео

04 июля 2023 в 15:16 Размер текста - 17 +

МЧС спасли мужчину, перевернувшегося в лодке Фото: Александр Кулаковский © URA.RU На городском пруду в Сатке (Челябинская область) перевернулась лодка с рыбаком. Как сообщили URA.RU 4 июля в пресс-службе ГУ МЧС по региону, спасатели помогли мужчине добраться до берега. «Спасатели оперативно доплыли до рыбака и доставили его к берегу. В медицинской помощи мужчина не нуждается», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В ведомстве отметили, что информацию о человеке, находящемся в опасности, передали очевидцы. После спасения с мужчиной и другими рыбаками была проведена профилактическая беседа. В ходе нее им рассказали о правилах безопасности на водоемах.

На городском пруду в Сатке (Челябинская область) перевернулась лодка с рыбаком. Как сообщили URA.RU 4 июля в пресс-службе ГУ МЧС по региону, спасатели помогли мужчине добраться до берега. «Спасатели оперативно доплыли до рыбака и доставили его к берегу. В медицинской помощи мужчина не нуждается», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В ведомстве отметили, что информацию о человеке, находящемся в опасности, передали очевидцы. После спасения с мужчиной и другими рыбаками была проведена профилактическая беседа. В ходе нее им рассказали о правилах безопасности на водоемах.