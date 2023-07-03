МЧС спасли мужчину, перевернувшегося в лодке
На городском пруду в Сатке (Челябинская область) перевернулась лодка с рыбаком. Как сообщили URA.RU 4 июля в пресс-службе ГУ МЧС по региону, спасатели помогли мужчине добраться до берега.
«Спасатели оперативно доплыли до рыбака и доставили его к берегу. В медицинской помощи мужчина не нуждается», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
В ведомстве отметили, что информацию о человеке, находящемся в опасности, передали очевидцы. После спасения с мужчиной и другими рыбаками была проведена профилактическая беседа. В ходе нее им рассказали о правилах безопасности на водоемах.
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