03 июля 2023

На челябинском пруду перевернулась лодка с рыбаком. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, рыбаки, рыбалка, лодка, сети рыболовные, браконьеры
МЧС спасли мужчину, перевернувшегося в лодке Фото:

На городском пруду в Сатке (Челябинская область) перевернулась лодка с рыбаком. Как сообщили URA.RU 4 июля в пресс-службе ГУ МЧС по региону, спасатели помогли мужчине добраться до берега.

«Спасатели оперативно доплыли до рыбака и доставили его к берегу. В медицинской помощи мужчина не нуждается», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В ведомстве отметили, что информацию о человеке, находящемся в опасности, передали очевидцы. После спасения с мужчиной и другими рыбаками была проведена профилактическая беседа. В ходе нее им рассказали о правилах безопасности на водоемах.

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На городском пруду в Сатке (Челябинская область) перевернулась лодка с рыбаком. Как сообщили URA.RU 4 июля в пресс-службе ГУ МЧС по региону, спасатели помогли мужчине добраться до берега. «Спасатели оперативно доплыли до рыбака и доставили его к берегу. В медицинской помощи мужчина не нуждается», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В ведомстве отметили, что информацию о человеке, находящемся в опасности, передали очевидцы. После спасения с мужчиной и другими рыбаками была проведена профилактическая беседа. В ходе нее им рассказали о правилах безопасности на водоемах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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