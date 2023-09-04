На челябинском озере утонул рыбак

05 сентября 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла на озере Куяш Кунашакского района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На озере Куяш в Челябинской области утонул рыбак. О происшествии URA.RU сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону. «По завершении купального сезона жертвами стихии в основном становятся любители рыбалки. Очередная трагедия случилась на озере Куяш Кунашакского района. Мужчина отправился на рыбалку, но в какой-то момент лодка перевернулась, и ее хозяин не смог спастись», — заявили в пресс-службе ведомства. Практика показывает, что аналогичные случаи могут происходить вплоть до поздней осени. Сотрудники МЧС призывают соблюдать правила поведения на воде.

На озере Куяш в Челябинской области утонул рыбак. О происшествии URA.RU сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону. «По завершении купального сезона жертвами стихии в основном становятся любители рыбалки. Очередная трагедия случилась на озере Куяш Кунашакского района. Мужчина отправился на рыбалку, но в какой-то момент лодка перевернулась, и ее хозяин не смог спастись», — заявили в пресс-службе ведомства. Практика показывает, что аналогичные случаи могут происходить вплоть до поздней осени. Сотрудники МЧС призывают соблюдать правила поведения на воде.