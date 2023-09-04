04 сентября 2023

На челябинском озере утонул рыбак

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Озеро Акакуль. Челябинск, вода, озеро, водоем, лето, климат, природа, экология, сезон, домик на озере, акакуль
Трагедия произошла на озере Куяш Кунашакского района Фото:

На озере Куяш в Челябинской области утонул рыбак. О происшествии URA.RU сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.

«По завершении купального сезона жертвами стихии в основном становятся любители рыбалки. Очередная трагедия случилась на озере Куяш Кунашакского района. Мужчина отправился на рыбалку, но в какой-то момент лодка перевернулась, и ее хозяин не смог спастись», — заявили в пресс-службе ведомства.

Практика показывает, что аналогичные случаи могут происходить вплоть до поздней осени. Сотрудники МЧС призывают соблюдать правила поведения на воде.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На озере Куяш в Челябинской области утонул рыбак. О происшествии URA.RU сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону. «По завершении купального сезона жертвами стихии в основном становятся любители рыбалки. Очередная трагедия случилась на озере Куяш Кунашакского района. Мужчина отправился на рыбалку, но в какой-то момент лодка перевернулась, и ее хозяин не смог спастись», — заявили в пресс-службе ведомства. Практика показывает, что аналогичные случаи могут происходить вплоть до поздней осени. Сотрудники МЧС призывают соблюдать правила поведения на воде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...