Климатолог назвал страны, которые подтопит из-за глобального потепления

Климатолог Семенов: Бангладешу и Нидерландам грозят затопления из-за потепления

07 сентября 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

К концу века уровень мирового океана может подняться на три метра Фото: Сергей Русанов © URA.RU Подъем уровня мирового океана на три метра к концу века приведет к затоплениям частей таких стран, как Нидерланды, Бангладеш и Джибути. Об этом в разговоре с URA.RU заявил научный руководитель Института глобального климата и экологии, доктор физико-математических наук, климатолог, профессор Сергей Семенов. «Потепление, которое ожидается в этом веке, самое большое, к чему может привести — это к подъему уровня моря на три метра. Это самая экстремальная оценка. По береговой линии дома подтопит. А там, где пологие берега, площадь затопления будет большая. И там какие-то экосистемы будут затоплены и утрачены. Это чисто прибрежная вещь. Естественно, есть такие страны, которые целиком расположены в прибрежной зоне. Джибути, например. Для них это чувствительно», — сказал Сергей Семенов. «Такие места, где берега пологие и поднятие уровня моря на один метр приведет к затоплению большой территории. Например, Бангладеш. Там подъем уровня мирового океана может оказать на них большое влияние. Сказать, что Нидерланды будут очень хорошо себя чувствовать тоже нельзя. Все их попытки отвоевать часть океана для своего сельского хозяйства при помощи дамб будут под угрозой», — добавил климатолог. Ранее Всемирная метеорологическая организация ООН сообщила, что Земля пережила самое жаркое лето в Северном полушарии за всю историю наблюдений. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что на планете уже начался климатический коллапс. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подъем уровня мирового океана на три метра к концу века приведет к затоплениям частей таких стран, как Нидерланды, Бангладеш и Джибути. Об этом в разговоре с URA.RU заявил научный руководитель Института глобального климата и экологии, доктор физико-математических наук, климатолог, профессор Сергей Семенов. «Потепление, которое ожидается в этом веке, самое большое, к чему может привести — это к подъему уровня моря на три метра. Это самая экстремальная оценка. По береговой линии дома подтопит. А там, где пологие берега, площадь затопления будет большая. И там какие-то экосистемы будут затоплены и утрачены. Это чисто прибрежная вещь. Естественно, есть такие страны, которые целиком расположены в прибрежной зоне. Джибути, например. Для них это чувствительно», — сказал Сергей Семенов. «Такие места, где берега пологие и поднятие уровня моря на один метр приведет к затоплению большой территории. Например, Бангладеш. Там подъем уровня мирового океана может оказать на них большое влияние. Сказать, что Нидерланды будут очень хорошо себя чувствовать тоже нельзя. Все их попытки отвоевать часть океана для своего сельского хозяйства при помощи дамб будут под угрозой», — добавил климатолог. Ранее Всемирная метеорологическая организация ООН сообщила, что Земля пережила самое жаркое лето в Северном полушарии за всю историю наблюдений. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что на планете уже начался климатический коллапс.