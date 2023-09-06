06 сентября 2023

В МИД уличили Белый дом во лжи после заявления о боеприпасах с обедненным ураном

Захарова: Белый дом лжет насчет безопасности снарядов с обедненным ураном
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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
После применения снарядов с ураном фиксируется всплеск заболевших раком, — Захарова Фото:
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Заявление Белого дома о безопасности снарядов с обедненным ураном — глупость или ложь. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В социальных сетях она опубликовала данные исследований о последствиях применения таких снарядов.

«Что это [заявление Белого дома о том, что снаряды с обедненным ураном не представляют радиоактивной угрозы]: вранье или глупость? Про токсичность обедненного урана, его особую опасность для человеческого организма в виде радиоактивной пыли, а также эффект загрязнения почв радионуклидами писали неоднократно», — написала Захарова в своем telegram-канале.

Представитель МИД напомнила, что после применения снарядов с обедненным ураном отмечается рост онкологических заболеваний. Она привела в пример опыт применения таких снарядов итальянскими солдатами НАТО во время конфликта в Югославии. Тогда из 7500 человек, которые подверглись воздействию радиации, скончались 372 — каждый 20-й. Они умирали от рака легких, костного рака, рака пищевода, лимфомы, лейкемии.

По данным минздрава Сербии, в регионах, атакованных снарядами с обедненным ураном, отмечается значительный рост серьезных заболеваний. Дети страдают психическими расстройствами, фиксируются патологические осложнения беременности, мужчины страдают бесплодием. Выросло количество пациентов с онкологией.

Ранее США согласовали поставку снарядов с обедненным ураном на Украину. Власти США утверждают, что, рассеянные остатки обедненного урана не несут радиологической опасности для людей. В свою очередь в Международной коалиции по запрету уранового оружия, заявили, что контакт или поглощение пыли обедненного урана приводит к риску возникновения онкологических заболеваний.

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Заявление Белого дома о безопасности снарядов с обедненным ураном — глупость или ложь. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В социальных сетях она опубликовала данные исследований о последствиях применения таких снарядов. «Что это [заявление Белого дома о том, что снаряды с обедненным ураном не представляют радиоактивной угрозы]: вранье или глупость? Про токсичность обедненного урана, его особую опасность для человеческого организма в виде радиоактивной пыли, а также эффект загрязнения почв радионуклидами писали неоднократно», — написала Захарова в своем telegram-канале. Представитель МИД напомнила, что после применения снарядов с обедненным ураном отмечается рост онкологических заболеваний. Она привела в пример опыт применения таких снарядов итальянскими солдатами НАТО во время конфликта в Югославии. Тогда из 7500 человек, которые подверглись воздействию радиации, скончались 372 — каждый 20-й. Они умирали от рака легких, костного рака, рака пищевода, лимфомы, лейкемии. По данным минздрава Сербии, в регионах, атакованных снарядами с обедненным ураном, отмечается значительный рост серьезных заболеваний. Дети страдают психическими расстройствами, фиксируются патологические осложнения беременности, мужчины страдают бесплодием. Выросло количество пациентов с онкологией. Ранее США согласовали поставку снарядов с обедненным ураном на Украину. Власти США утверждают, что, рассеянные остатки обедненного урана не несут радиологической опасности для людей. В свою очередь в Международной коалиции по запрету уранового оружия, заявили, что контакт или поглощение пыли обедненного урана приводит к риску возникновения онкологических заболеваний.
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