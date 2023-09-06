В МИД уличили Белый дом во лжи после заявления о боеприпасах с обедненным ураном

Захарова: Белый дом лжет насчет безопасности снарядов с обедненным ураном

07 сентября 2023 в 01:57 Размер текста - 17 +

После применения снарядов с ураном фиксируется всплеск заболевших раком, — Захарова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявление Белого дома о безопасности снарядов с обедненным ураном — глупость или ложь. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В социальных сетях она опубликовала данные исследований о последствиях применения таких снарядов. «Что это [заявление Белого дома о том, что снаряды с обедненным ураном не представляют радиоактивной угрозы]: вранье или глупость? Про токсичность обедненного урана, его особую опасность для человеческого организма в виде радиоактивной пыли, а также эффект загрязнения почв радионуклидами писали неоднократно», — написала Захарова в своем telegram-канале . Представитель МИД напомнила, что после применения снарядов с обедненным ураном отмечается рост онкологических заболеваний. Она привела в пример опыт применения таких снарядов итальянскими солдатами НАТО во время конфликта в Югославии. Тогда из 7500 человек, которые подверглись воздействию радиации, скончались 372 — каждый 20-й. Они умирали от рака легких, костного рака, рака пищевода, лимфомы, лейкемии. По данным минздрава Сербии, в регионах, атакованных снарядами с обедненным ураном, отмечается значительный рост серьезных заболеваний. Дети страдают психическими расстройствами, фиксируются патологические осложнения беременности, мужчины страдают бесплодием. Выросло количество пациентов с онкологией. Ранее США согласовали поставку снарядов с обедненным ураном на Украину. Власти США утверждают, что, рассеянные остатки обедненного урана не несут радиологической опасности для людей. В свою очередь в Международной коалиции по запрету уранового оружия, заявили, что контакт или поглощение пыли обедненного урана приводит к риску возникновения онкологических заболеваний. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заявление Белого дома о безопасности снарядов с обедненным ураном — глупость или ложь. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В социальных сетях она опубликовала данные исследований о последствиях применения таких снарядов. «Что это [заявление Белого дома о том, что снаряды с обедненным ураном не представляют радиоактивной угрозы]: вранье или глупость? Про токсичность обедненного урана, его особую опасность для человеческого организма в виде радиоактивной пыли, а также эффект загрязнения почв радионуклидами писали неоднократно», — написала Захарова в своем telegram-канале. Представитель МИД напомнила, что после применения снарядов с обедненным ураном отмечается рост онкологических заболеваний. Она привела в пример опыт применения таких снарядов итальянскими солдатами НАТО во время конфликта в Югославии. Тогда из 7500 человек, которые подверглись воздействию радиации, скончались 372 — каждый 20-й. Они умирали от рака легких, костного рака, рака пищевода, лимфомы, лейкемии. По данным минздрава Сербии, в регионах, атакованных снарядами с обедненным ураном, отмечается значительный рост серьезных заболеваний. Дети страдают психическими расстройствами, фиксируются патологические осложнения беременности, мужчины страдают бесплодием. Выросло количество пациентов с онкологией. Ранее США согласовали поставку снарядов с обедненным ураном на Украину. Власти США утверждают, что, рассеянные остатки обедненного урана не несут радиологической опасности для людей. В свою очередь в Международной коалиции по запрету уранового оружия, заявили, что контакт или поглощение пыли обедненного урана приводит к риску возникновения онкологических заболеваний.