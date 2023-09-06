США отправят Украине снаряды с обедненным ураном

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Боеприпасы. Западное вооружение. stock, боеприпас, артиллерия, всу, stock
В новый пакет помощи США для Украины вошли снаряды с обедненным ураном Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США одобрили поставку Киеву снарядов с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи. Об этом сообщили в Пентагоне.

«Пакет включает в себя: дополнительное оборудование ПВО, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие, включая снаряды с обедненным ураном для ранее задействованных танков Abrams», — сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте Пентагона. Там добавили, что помощь также включает в себя противотанковые комплексы, ракеты, тактические аэронавигационные системы, подрывные боеприпасы и другое.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что поставки боеприпасов с обедненным ураном на Украину превращают страну в «непригодную для жизни землю». Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший предупреждал, что Вашингтон уничтожает украинцев, отправляя в страну запрещенное вооружение. URA.RU рассказывало, что известно о снарядах с обедненным ураном и чем они опасны.

Однако издание Politico написало, что, по словам властей США, рассеянные остатки обедненного урана не представляют радиологической опасности для людей. Представитель Пентагона Сабрина Сингх также выражала надежду, что украинцы будут применять снаряды ответственно, передает RT.

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США одобрили поставку Киеву снарядов с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи. Об этом сообщили в Пентагоне. «Пакет включает в себя: дополнительное оборудование ПВО, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие, включая снаряды с обедненным ураном для ранее задействованных танков Abrams», — сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте Пентагона. Там добавили, что помощь также включает в себя противотанковые комплексы, ракеты, тактические аэронавигационные системы, подрывные боеприпасы и другое. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что поставки боеприпасов с обедненным ураном на Украину превращают страну в «непригодную для жизни землю». Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший предупреждал, что Вашингтон уничтожает украинцев, отправляя в страну запрещенное вооружение. URA.RU рассказывало, что известно о снарядах с обедненным ураном и чем они опасны. Однако издание Politico написало, что, по словам властей США, рассеянные остатки обедненного урана не представляют радиологической опасности для людей. Представитель Пентагона Сабрина Сингх также выражала надежду, что украинцы будут применять снаряды ответственно, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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