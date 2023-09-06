Против нового министра обороны Украины хотят возбудить уголовное дело

Суд на Украине обязал антикоррупционный комитет возбудить дело против Умерова

07 сентября 2023 в 01:40 Размер текста - 17 +

6 сентября украинский парламент одобрил назначение Умерова на должность главы Минобороны Фото: president.gov.ua Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против экс-главы Фонда государственного имущества Рустема Умерова, который с недавнего времени является министром обороны страны. Об этом пишут украинские журналисты. «Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ возбудить уголовное дело против Рустема Умерова, назначаемого на должность министра обороны Украины», — пишет украинское издание «Комментарии». Согласно обвинениям, Умеров злоупотреблял властью и действовал вопреки интересам службы. Кроме того, он, превышая свои служебные полномочия, скрывал некоторые факты хищения госимущества. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отставке Алексея Резникова, занимавшего должности министра обороны страны. На пост был назначен Рустем Умеров. Политолог Игорь Никулин жестко высказался насчет решения Киева. По его словам, Умеров является американской креатурой.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против экс-главы Фонда государственного имущества Рустема Умерова, который с недавнего времени является министром обороны страны. Об этом пишут украинские журналисты. «Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ возбудить уголовное дело против Рустема Умерова, назначаемого на должность министра обороны Украины», — пишет украинское издание «Комментарии». Согласно обвинениям, Умеров злоупотреблял властью и действовал вопреки интересам службы. Кроме того, он, превышая свои служебные полномочия, скрывал некоторые факты хищения госимущества. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отставке Алексея Резникова, занимавшего должности министра обороны страны. На пост был назначен Рустем Умеров. Политолог Игорь Никулин жестко высказался насчет решения Киева. По его словам, Умеров является американской креатурой.