В России жестко отреагировали на нового министра обороны Украины Политолог Никулин: Умеров является американской креатурой 06 сентября 2023 в 19:40 Размер текста - 17 + Умеров не имеет отношения к военному делу, заявил Игорь Никулин Фото: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0) новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новый Министр обороны Украины Рустем Умеров является американским ставленником, который будет контролировать распределение западной финансовой помощи. Об этом заявил политолог Игорь Никулин. «Это чисто американская креатура, которая будет отслеживать, чтобы американские деньги попадали в «правильные руки», — сказал Никулин Пятому каналу. По его словам, Умеров не имеет отношения к военному делу. Никулин добавил, что новый глава украинского министерства обороны является сепаратистом, который выступает за создание крымско-татарского государства, независимого от России и Украины. Ранее Умеров готов был продать США всю Украину за 400 миллионов долларов, заключил политолог. Экс-министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о своей отставке 4 сентября. Верховная рада одобрила назначение Рустема Умерова на эту должность, передает RT. Французское издание Le Monde написало, что президент Украины Владимир Зеленский поставит перед ним задачу по обеспечению постоянных поставок западного оружия. Новый Министр обороны Украины Рустем Умеров является американским ставленником, который будет контролировать распределение западной финансовой помощи. Об этом заявил политолог Игорь Никулин. «Это чисто американская креатура, которая будет отслеживать, чтобы американские деньги попадали в «правильные руки», — сказал Никулин Пятому каналу. По его словам, Умеров не имеет отношения к военному делу. Никулин добавил, что новый глава украинского министерства обороны является сепаратистом, который выступает за создание крымско-татарского государства, независимого от России и Украины. Ранее Умеров готов был продать США всю Украину за 400 миллионов долларов, заключил политолог. Экс-министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о своей отставке 4 сентября. Верховная рада одобрила назначение Рустема Умерова на эту должность, передает RT. Французское издание Le Monde написало, что президент Украины Владимир Зеленский поставит перед ним задачу по обеспечению постоянных поставок западного оружия. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям