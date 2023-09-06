Курганца осудили на три года за хранение оружия и пороха, найденных в лесу

07 сентября 2023 в 07:31 Размер текста - 17 +

Суд приговорил курганца к условному сроку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителя Курганской области осудили на три года за хранение оружия и пороха, которые были найдены им в лесу. Найденное он закопал в огороде, а через несколько лет начал хранить в своем доме, сообщается на сайте Шадринского районного суда. «Из показаний следует, что в июле 2016 или 2017 года подсудимый нашел в лесу ружье, приклад, несколько патронов, банку с порохом и дробь в мешке. Все обнаруженное он закопал в огороде. Осенью 2022 года он стал хранить найденное в доме. В начале марта 2023 года виновный застрелил собаку, а на следующий день, находясь в состоянии алкогольного опьянения, достал ружье и выстрелил в стол в комнате. Пока он находился под административным арестом, его ружье из дома забрал знакомый», — говорится в документе. В суде мужчина полностью признал свою вину. Суд приговорил его к наказанию в виде трех лет лишения свободы и постановил считать его условным, установив испытательный срок один год.

Жителя Курганской области осудили на три года за хранение оружия и пороха, которые были найдены им в лесу. Найденное он закопал в огороде, а через несколько лет начал хранить в своем доме, сообщается на сайте Шадринского районного суда. «Из показаний следует, что в июле 2016 или 2017 года подсудимый нашел в лесу ружье, приклад, несколько патронов, банку с порохом и дробь в мешке. Все обнаруженное он закопал в огороде. Осенью 2022 года он стал хранить найденное в доме. В начале марта 2023 года виновный застрелил собаку, а на следующий день, находясь в состоянии алкогольного опьянения, достал ружье и выстрелил в стол в комнате. Пока он находился под административным арестом, его ружье из дома забрал знакомый», — говорится в документе. В суде мужчина полностью признал свою вину. Суд приговорил его к наказанию в виде трех лет лишения свободы и постановил считать его условным, установив испытательный срок один год.