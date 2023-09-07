На Украине объяснили отказ США передавать Киеву ATACMS

Эксперт Киричевский: США не дают Киеву ATACMS из-за малого количества ракет

07 сентября 2023 в 11:06 Размер текста - 17 +

США не дают Киеву ATACMS из-за возраста боеприпасов, допустил Иван Киричевский Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вашингтон не предоставляет Киеву дальнобойные ракеты ATACMS из-за их малого количества в арсенале США. Такое предположение сделал украинский эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский. «Самая вероятная причина, почему [США] нам все еще не передают ATACMS — потому что их действительно достаточно мало», — передает слова Ивана Киричевского «РБК-Украина». Он предположил, что Вашингтон имеет только полторы тысячи этих ракет в своем распоряжении. Эксперт также предположил, что американские боеприпасы могут быть слишком старыми. Для того чтобы использовать эти ракеты, необходимо их сначала отремонтировать. Однако если бы американцы признались, что их вооружение нуждается в починке, это нанесло бы удар по имиджу мировой сверхдержавы, подчеркнул Киричевский. Ранее в Пентагоне заявили, что так и не приняли решения по поставкам ATACMS для Киева, пишет MK.RU . В западной прессе предполагали, что нежелание предоставлять боеприпасы Украине связано с возможностью ракет наносить удары вглубь России.

Вашингтон не предоставляет Киеву дальнобойные ракеты ATACMS из-за их малого количества в арсенале США. Такое предположение сделал украинский эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский. «Самая вероятная причина, почему [США] нам все еще не передают ATACMS — потому что их действительно достаточно мало», — передает слова Ивана Киричевского «РБК-Украина». Он предположил, что Вашингтон имеет только полторы тысячи этих ракет в своем распоряжении. Эксперт также предположил, что американские боеприпасы могут быть слишком старыми. Для того чтобы использовать эти ракеты, необходимо их сначала отремонтировать. Однако если бы американцы признались, что их вооружение нуждается в починке, это нанесло бы удар по имиджу мировой сверхдержавы, подчеркнул Киричевский. Ранее в Пентагоне заявили, что так и не приняли решения по поставкам ATACMS для Киева, пишет MK.RU. В западной прессе предполагали, что нежелание предоставлять боеприпасы Украине связано с возможностью ракет наносить удары вглубь России.