Чиновник, уволившийся из мэрии Кургана, занял более высокий пост

Бывший замдиректора ДЖКХ мэрии Кургана Андрей Благинин занял пост начальника управления жилищно-коммунального хозяйства в департаменте строительства Курганской области. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными властями.
«Благинин возглавил управление ЖКХ в областном департаменте строительства», — сообщает источник. По словам источника, ему предстоят сложные задачи на этом месте, так как в структуре имеется много проблем.
Информация о том, что Благинин занял пост начальника также расположена на сайте департамента. «Струкутра <…> Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области <…> Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Благинин Андрей Николаевич» — указано на сайте.
Корреспондент URA.RU удалось связаться с Благиным по рабочему номеру, указанному на сайте. В разговоре он отказался давать подробные комментарии по поводу нового рабочего места.
Ранее URA.RU писало, что Благинин ушел из администрации Кургана с поста замдиректора ЖКХ Андрей Благинин. По данным инсайдеров, связанных с городскими властями он покинул должность из-за конфликтов с руководством и большой нагрузка из-за дефицита кадров в департаменте.
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