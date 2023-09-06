Чиновник, уволившийся из мэрии Кургана, занял более высокий пост

Бывший работник мэрии Благинин, стал начальником в департаменте строительства

07 сентября 2023 в 18:29 Размер текста - 17 +

Замдиректора ДЖКХ, уволившийся месяц назад из мэрии Кургана занял пост начальника в областном департаменте строительства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший замдиректора ДЖКХ мэрии Кургана Андрей Благинин занял пост начальника управления жилищно-коммунального хозяйства в департаменте строительства Курганской области. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными властями. «Благинин возглавил управление ЖКХ в областном департаменте строительства», — сообщает источник. По словам источника, ему предстоят сложные задачи на этом месте, так как в структуре имеется много проблем. Информация о том, что Благинин занял пост начальника также расположена на сайте департамента. «Струкутра <…> Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области <…> Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Благинин Андрей Николаевич» — указано на сайте.



Корреспондент URA.RU удалось связаться с Благиным по рабочему номеру, указанному на сайте. В разговоре он отказался давать подробные комментарии по поводу нового рабочего места. Ранее URA.RU писало, что Благинин ушел из администрации Кургана с поста замдиректора ЖКХ Андрей Благинин. По данным инсайдеров, связанных с городскими властями он покинул должность из-за конфликтов с руководством и большой нагрузка из-за дефицита кадров в департаменте.

Бывший замдиректора ДЖКХ мэрии Кургана Андрей Благинин занял пост начальника управления жилищно-коммунального хозяйства в департаменте строительства Курганской области. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с местными властями. «Благинин возглавил управление ЖКХ в областном департаменте строительства», — сообщает источник. По словам источника, ему предстоят сложные задачи на этом месте, так как в структуре имеется много проблем. Информация о том, что Благинин занял пост начальника также расположена на сайте департамента. «Струкутра <…> Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области <…> Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Благинин Андрей Николаевич» — указано на сайте. Корреспондент URA.RU удалось связаться с Благиным по рабочему номеру, указанному на сайте. В разговоре он отказался давать подробные комментарии по поводу нового рабочего места. Ранее URA.RU писало, что Благинин ушел из администрации Кургана с поста замдиректора ЖКХ Андрей Благинин. По данным инсайдеров, связанных с городскими властями он покинул должность из-за конфликтов с руководством и большой нагрузка из-за дефицита кадров в департаменте.