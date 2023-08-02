Из мэрии Кургана увольняется один из самых опытных сотрудников

03 августа 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Мэрия Кургана лишилась опытного специалиста в департаменте ЖКХ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из администрации Кургана уходит замдиректора департамента ЖКХ Андрей Благинин. Он начинал работать еще при первом главе города Анатолии Ельчанинове. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к городским властям. «Благинину приходилось решать задачи при отсутствии кадров, которые массово уволились. Работу стало некому делегировать, также у него возникали конфликты с руководством и сотрудниками. Жаль, что Благинин увольняется. Он имел большой опыт в решении жилищно-коммунальных проблем в Кургане, всегда мог проконсультировать», — сообщает источник. Замдиректора департамента, по данными источников, планирует покинуть должность на следующей неделе. В пресс-службе мэрии по запросу URA.RU информацию об уходе Благинина не подтверждают. «Все сотрудники администрации города Кургана, включая департамент ЖКХ, работают на своих местах и исполняют обязанности, определенные должностными инструкциями», — сообщают в администрации. Ранее URA.RU писало, что из мэрии Кургана уволился завотделом департамента ЖКХ Сергей Кузнецов, не выдержав испытательного срока. Исполнение обязанностей заведующего отделом также на себя принял замдиректора департамента Андрей Благинин.

Из администрации Кургана уходит замдиректора департамента ЖКХ Андрей Благинин. Он начинал работать еще при первом главе города Анатолии Ельчанинове. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к городским властям. «Благинину приходилось решать задачи при отсутствии кадров, которые массово уволились. Работу стало некому делегировать, также у него возникали конфликты с руководством и сотрудниками. Жаль, что Благинин увольняется. Он имел большой опыт в решении жилищно-коммунальных проблем в Кургане, всегда мог проконсультировать», — сообщает источник. Замдиректора департамента, по данными источников, планирует покинуть должность на следующей неделе. В пресс-службе мэрии по запросу URA.RU информацию об уходе Благинина не подтверждают. «Все сотрудники администрации города Кургана, включая департамент ЖКХ, работают на своих местах и исполняют обязанности, определенные должностными инструкциями», — сообщают в администрации. Ранее URA.RU писало, что из мэрии Кургана уволился завотделом департамента ЖКХ Сергей Кузнецов, не выдержав испытательного срока. Исполнение обязанностей заведующего отделом также на себя принял замдиректора департамента Андрей Благинин.