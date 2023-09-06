В Пермском крае скончался депутат законодательного собрания Виктор Баранов

07 сентября 2023 в 12:23 Размер текста - 17 +

О дате прощания с Виктором Барановым будет сообщено дополнительно Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Пермском крае скончался депутат законодательного собрания, президент АО «Соликамскбумпром» Виктор Баранов. Информация размещена в telegram-канале «Слуховой анализатор». «Выражаем соболезнования родным и близким Баранова Виктора Ивановича, президента АО „Соликамскбумпром“», — сказано в telegram-канале. В пресс-службе предприятия URA.RU подтвердили информацию о смерти Баранова, сообщив, что о дате и месте прощания с президентом будет сообщено дополнительно. Виктор Баранов родился 4 января 1954 года в Свердловске. После окончания в 1976 году Уральского лесотехнического института он устроился в Соликамский ЦБК (сейчас — «Соликамскбумпром») начальником лаборатории вибродиагностики. В 1990 году Баранов возглавил предприятие, а спустя шесть лет стал президентом акционерного общества «Соликамскбумпром». Баранов являлся депутатом краевого парламента с 2001 года. За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу имеет различные награды и почетные грамоты. Также народный избранник является почетным гражданином города Соликамска, Чердынского округа и Пермского края.

В Пермском крае скончался депутат законодательного собрания, президент АО «Соликамскбумпром» Виктор Баранов. Информация размещена в telegram-канале «Слуховой анализатор». «Выражаем соболезнования родным и близким Баранова Виктора Ивановича, президента АО „Соликамскбумпром“», — сказано в telegram-канале. В пресс-службе предприятия URA.RU подтвердили информацию о смерти Баранова, сообщив, что о дате и месте прощания с президентом будет сообщено дополнительно. Виктор Баранов родился 4 января 1954 года в Свердловске. После окончания в 1976 году Уральского лесотехнического института он устроился в Соликамский ЦБК (сейчас — «Соликамскбумпром») начальником лаборатории вибродиагностики. В 1990 году Баранов возглавил предприятие, а спустя шесть лет стал президентом акционерного общества «Соликамскбумпром». Баранов являлся депутатом краевого парламента с 2001 года. За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу имеет различные награды и почетные грамоты. Также народный избранник является почетным гражданином города Соликамска, Чердынского округа и Пермского края.