Пермские рестораторы опровергли слухи о повышении цен на бургеры и шаурму

07 сентября 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

Владельцам кафе и ресторанов пока удается сдерживать цены Фото: Анна Майорова © URA.RU В пермских кафе и ресторанах не планируют повышать стоимость блюд осенью 2023 года. Об этом URA.RU рассказали владельцы заведений. Ранее в СМИ появилась информация о том, что такие блюда как бургеры, пицца и шаурма подорожают на 10-15%. Повышение цен связывали с ростом стоимости куриного филе. «Пока удается сдерживать цены не меняя качество блюд. Оно будет на том же высоком уровне. Поэтому в целом все остается по-прежнему», — рассказал основатель пермского ресторана More More и доставки замороженной пиццы «Тока Тока» Виталий Саитов корреспонденту агентства. Он отметил, что цены выросли только на такие позиции, как осьминог, но это не повлияет на средний чек. Также информацию о повышении цен на бургеры и другие позиции меню опровергли в сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». Компания предлагает потребителям бонусную программу в мобильном приложении, которая позволяют покупать блюда по выгодным ценам. «В разных регионах стоимость блюд может незначительно различаться, так как на их цену влияет ряд факторов: логистика, месторасположение предприятия, стоимость аренды и прочее. Мы постоянно предлагаем гостям различные акции», — рассказали в пресс-службе ООО «СПП» (франчайзи партнер «Вкусно — и точка»). Некоторые кафе заранее готовились к повышению цен. Например, в «ЗБС кофейне» стоимость блюд подняли в мае, и осенью этого делать не планируют. «У нас повышения уже не будет. По факту стоимость куриного филе повысилось на 30-35%. Остальные продукты стабильны», — отметил управляющий «ЗБС кофейни» Константин Пономарев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В пермских кафе и ресторанах не планируют повышать стоимость блюд осенью 2023 года. Об этом URA.RU рассказали владельцы заведений. Ранее в СМИ появилась информация о том, что такие блюда как бургеры, пицца и шаурма подорожают на 10-15%. Повышение цен связывали с ростом стоимости куриного филе. «Пока удается сдерживать цены не меняя качество блюд. Оно будет на том же высоком уровне. Поэтому в целом все остается по-прежнему», — рассказал основатель пермского ресторана More More и доставки замороженной пиццы «Тока Тока» Виталий Саитов корреспонденту агентства. Он отметил, что цены выросли только на такие позиции, как осьминог, но это не повлияет на средний чек. Также информацию о повышении цен на бургеры и другие позиции меню опровергли в сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». Компания предлагает потребителям бонусную программу в мобильном приложении, которая позволяют покупать блюда по выгодным ценам. «В разных регионах стоимость блюд может незначительно различаться, так как на их цену влияет ряд факторов: логистика, месторасположение предприятия, стоимость аренды и прочее. Мы постоянно предлагаем гостям различные акции», — рассказали в пресс-службе ООО «СПП» (франчайзи партнер «Вкусно — и точка»). Некоторые кафе заранее готовились к повышению цен. Например, в «ЗБС кофейне» стоимость блюд подняли в мае, и осенью этого делать не планируют. «У нас повышения уже не будет. По факту стоимость куриного филе повысилось на 30-35%. Остальные продукты стабильны», — отметил управляющий «ЗБС кофейни» Константин Пономарев.