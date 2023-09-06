Топ-менеджеры из Китая посетили индустриальные парки Кургана

Делегация из Китая посетила индустриальные парки Кургана (архивное фото)
Китайские топ-менеджеры и бизнесмены в ходе рабочего визита в Курган 7 сентября посетили индустриальные парки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, приближенные к региональным властям.
«Делегация из Китая с топ-менеджерами посетили индустриальные парки. Ознакомились с инвестиционными площадками и их возможностями», — рассказал источник. Также он добавил, что планируется встреча с губернатором региона Вадимом Шумковым.
Ранее URA.RU писало, что китайские чиновники и топ-менеджеры приедут в Курган с бизнес-миссией. В планах посещение местных предприятий и встреча с губернатором региона Вадимом Шумковым.
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