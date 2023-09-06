06 сентября 2023

Топ-менеджеры из Китая посетили индустриальные парки Кургана

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит полпреда президента Якушева Владимира. Курган , темпер, индустриальный парк
Делегация из Китая посетила индустриальные парки Кургана (архивное фото) Фото:

Китайские топ-менеджеры и бизнесмены в ходе рабочего визита в Курган 7 сентября посетили индустриальные парки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, приближенные к региональным властям.

«Делегация из Китая с топ-менеджерами посетили индустриальные парки. Ознакомились с инвестиционными площадками и их возможностями», — рассказал источник. Также он добавил, что планируется встреча с губернатором региона Вадимом Шумковым.

Ранее URA.RU писало, что китайские чиновники и топ-менеджеры приедут в Курган с бизнес-миссией. В планах посещение местных предприятий и встреча с губернатором региона Вадимом Шумковым.

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Китайские топ-менеджеры и бизнесмены в ходе рабочего визита в Курган 7 сентября посетили индустриальные парки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, приближенные к региональным властям. «Делегация из Китая с топ-менеджерами посетили индустриальные парки. Ознакомились с инвестиционными площадками и их возможностями», — рассказал источник. Также он добавил, что планируется встреча с губернатором региона Вадимом Шумковым. Ранее URA.RU писало, что китайские чиновники и топ-менеджеры приедут в Курган с бизнес-миссией. В планах посещение местных предприятий и встреча с губернатором региона Вадимом Шумковым.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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