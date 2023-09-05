05 сентября 2023

Китайские чиновники и топ-менеджеры приедут в Курган

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Цуй Шаочунь на АО «Макфа». Челябинск, кнр, китай, китайский флаг, дипломатичесий флаг
Делегация из Китая посетит Курган с бизнес-миссией Фото:

Топ-менеджеры и чиновники из Китая прилетят 7 сентября в Курган. В ходе бизнес-миссии они планируют посетить курганские предприятия и индустриальные парки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники, приближенные к региональным властям.

«В Курган 7 сентября прилетает делегации промышленников, предпринимателей и чиновников из Китая. Они планируют провести встречи с местным бизнесом, заключить соглашения о сотрудничестве, а также посетить предприятия и индустриальные парки», — сообщил инсайдер. Еще один источник отметил, что китайская делегация встретится с губернатором Вадимом Шумковым.

URA.RU обратилось за комментарием в правительство Курганской области. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что замы губернатора Шумкова улетели в командировку в Китай. Также сообщалось, что курганские VIP побывали на китайских автозаводах и подписали соглашения о сотрудничестве.

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Топ-менеджеры и чиновники из Китая прилетят 7 сентября в Курган. В ходе бизнес-миссии они планируют посетить курганские предприятия и индустриальные парки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали источники, приближенные к региональным властям. «В Курган 7 сентября прилетает делегации промышленников, предпринимателей и чиновников из Китая. Они планируют провести встречи с местным бизнесом, заключить соглашения о сотрудничестве, а также посетить предприятия и индустриальные парки», — сообщил инсайдер. Еще один источник отметил, что китайская делегация встретится с губернатором Вадимом Шумковым. URA.RU обратилось за комментарием в правительство Курганской области. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что замы губернатора Шумкова улетели в командировку в Китай. Также сообщалось, что курганские VIP побывали на китайских автозаводах и подписали соглашения о сотрудничестве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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