В Кремле отказались говорить о перебежчике, угнавшем Ми-8

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Президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера во время двусторонней встречи. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков не ответил на вопрос о летчике, угнавшим российский вертолет Фото:

Вопросы о пилоте Максиме Кузьминове, предавшем Россию и угнавшем вертолет Ми-8 для ВСУ, находятся в компетенции Минобороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Это больше прерогатива Минобороны», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о подробностях угона российского вертолета. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее летчик угнал Ми-8 и приземлил его в Харьковской области. Позже Кузьминов заявил, что что угнал транспорт для ВСУ. Предательство пилотом своей страны в украинской разведке оценили в 500 тысяч долларов.

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Вопросы о пилоте Максиме Кузьминове, предавшем Россию и угнавшем вертолет Ми-8 для ВСУ, находятся в компетенции Минобороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Это больше прерогатива Минобороны», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о подробностях угона российского вертолета. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее летчик угнал Ми-8 и приземлил его в Харьковской области. Позже Кузьминов заявил, что что угнал транспорт для ВСУ. Предательство пилотом своей страны в украинской разведке оценили в 500 тысяч долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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