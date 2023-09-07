В Кремле отказались говорить о перебежчике, угнавшем Ми-8

Дмитрий Песков не ответил на вопрос о летчике, угнавшим российский вертолет
Вопросы о пилоте Максиме Кузьминове, предавшем Россию и угнавшем вертолет Ми-8 для ВСУ, находятся в компетенции Минобороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.
«Это больше прерогатива Минобороны», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о подробностях угона российского вертолета. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее летчик угнал Ми-8 и приземлил его в Харьковской области. Позже Кузьминов заявил, что что угнал транспорт для ВСУ. Предательство пилотом своей страны в украинской разведке оценили в 500 тысяч долларов.
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