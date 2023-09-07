В Кремле отказались говорить о перебежчике, угнавшем Ми-8 07 сентября 2023 в 14:25 Размер текста - 17 + Дмитрий Песков не ответил на вопрос о летчике, угнавшим российский вертолет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вопросы о пилоте Максиме Кузьминове, предавшем Россию и угнавшем вертолет Ми-8 для ВСУ, находятся в компетенции Минобороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Это больше прерогатива Минобороны», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о подробностях угона российского вертолета. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее летчик угнал Ми-8 и приземлил его в Харьковской области. Позже Кузьминов заявил, что что угнал транспорт для ВСУ. Предательство пилотом своей страны в украинской разведке оценили в 500 тысяч долларов. Вопросы о пилоте Максиме Кузьминове, предавшем Россию и угнавшем вертолет Ми-8 для ВСУ, находятся в компетенции Минобороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Это больше прерогатива Минобороны», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о подробностях угона российского вертолета. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее летчик угнал Ми-8 и приземлил его в Харьковской области. Позже Кузьминов заявил, что что угнал транспорт для ВСУ. Предательство пилотом своей страны в украинской разведке оценили в 500 тысяч долларов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям