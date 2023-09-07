Песков ответил на вопрос о словах Пашиняна о «взрывоопасной ситуации»

Песков заверил, что Россия остается гарантом безопасности на Кавказе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча президента России Владимира Путина с президентом Уганды Йовери Мусевени. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Россия продолжает регулировать ситуацию в районе Нагорного Карабаха, заявил Песков Фото:

В Кремле заявили, что Россия продолжает выполнять свои функции гаранта безопасности в районе Нагорного Карабаха. Кроме того, РФ продолжает работу и с Ереваном, и с Баку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о словах премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Азербайджан сосредоточил свои войска на границе. Все это происходит на фоне предстоящих армяно-американских военных учений.

«В этой ситуации проведение подобных учений не способствует стабилизации обстановки и укреплению атмосферы взаимного доверия в регионе. Но Россия продолжает выполнять свои функции гаранта безопасности. Россия продолжает скрупулезную и последовательную конструктивную работу как с Ереваном, так и с Баку», — заявил Песков.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан сосредоточил войска на границе с Арменией и разделительной линии с Нагорным Карабахом. Он назвал эту ситуацию взрывоопасной, призвал членом Совбеза ООН принять меры.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кремле заявили, что Россия продолжает выполнять свои функции гаранта безопасности в районе Нагорного Карабаха. Кроме того, РФ продолжает работу и с Ереваном, и с Баку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о словах премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Азербайджан сосредоточил свои войска на границе. Все это происходит на фоне предстоящих армяно-американских военных учений. «В этой ситуации проведение подобных учений не способствует стабилизации обстановки и укреплению атмосферы взаимного доверия в регионе. Но Россия продолжает выполнять свои функции гаранта безопасности. Россия продолжает скрупулезную и последовательную конструктивную работу как с Ереваном, так и с Баку», — заявил Песков. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан сосредоточил войска на границе с Арменией и разделительной линии с Нагорным Карабахом. Он назвал эту ситуацию взрывоопасной, призвал членом Совбеза ООН принять меры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...