Песков ответил на вопрос о словах Пашиняна о «взрывоопасной ситуации»

В Кремле заявили, что Россия продолжает выполнять свои функции гаранта безопасности в районе Нагорного Карабаха. Кроме того, РФ продолжает работу и с Ереваном, и с Баку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о словах премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Азербайджан сосредоточил свои войска на границе. Все это происходит на фоне предстоящих армяно-американских военных учений.
«В этой ситуации проведение подобных учений не способствует стабилизации обстановки и укреплению атмосферы взаимного доверия в регионе. Но Россия продолжает выполнять свои функции гаранта безопасности. Россия продолжает скрупулезную и последовательную конструктивную работу как с Ереваном, так и с Баку», — заявил Песков.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан сосредоточил войска на границе с Арменией и разделительной линии с Нагорным Карабахом. Он назвал эту ситуацию взрывоопасной, призвал членом Совбеза ООН принять меры.
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