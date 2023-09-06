В Челябинске пропал подросток. Фото

07 сентября 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

Юноша ушел из дома по улице Нахимова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске пропал 15-летний подросток. 5 сентября он ушел в неизвестном направлении, сообщает поисковая группа «Легион Спас» «Внимание! Пропал подросток! Загитов Вячеслав Евгеньевич, 15 лет. С 5 сентября 2023 года его местонахождение неизвестно», — сообщается на официальной странице поисковой группы в социальной сети «ВКонтакте». Подросток пропал в районе улицы Нахимова в областном центре. На нем были надеты черные мастерка и спортивные штаны, черная кепка и серые кроссовки с белой подошвой. Приметы: рост 175 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные русые, глаза серо-зеленые. 15-летний подросток ушел из дома 5 сентября Фото: поиская группа «Легион Спас»

В Челябинске пропал 15-летний подросток. 5 сентября он ушел в неизвестном направлении, сообщает поисковая группа «Легион Спас» «Внимание! Пропал подросток! Загитов Вячеслав Евгеньевич, 15 лет. С 5 сентября 2023 года его местонахождение неизвестно», — сообщается на официальной странице поисковой группы в социальной сети «ВКонтакте». Подросток пропал в районе улицы Нахимова в областном центре. На нем были надеты черные мастерка и спортивные штаны, черная кепка и серые кроссовки с белой подошвой. Приметы: рост 175 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные русые, глаза серо-зеленые.