Юноша ушел из дома по улице Нахимова
В Челябинске пропал 15-летний подросток. 5 сентября он ушел в неизвестном направлении, сообщает поисковая группа «Легион Спас»
«Внимание! Пропал подросток! Загитов Вячеслав Евгеньевич, 15 лет. С 5 сентября 2023 года его местонахождение неизвестно», — сообщается на официальной странице поисковой группы в социальной сети «ВКонтакте».
Подросток пропал в районе улицы Нахимова в областном центре. На нем были надеты черные мастерка и спортивные штаны, черная кепка и серые кроссовки с белой подошвой. Приметы: рост 175 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные русые, глаза серо-зеленые.
15-летний подросток ушел из дома 5 сентября
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