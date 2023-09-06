06 сентября 2023

В Челябинске пропал подросток. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Юноша ушел из дома по улице Нахимова Фото:

В Челябинске пропал 15-летний подросток. 5 сентября он ушел в неизвестном направлении, сообщает поисковая группа «Легион Спас»

«Внимание! Пропал подросток! Загитов Вячеслав Евгеньевич, 15 лет. С 5 сентября 2023 года его местонахождение неизвестно», — сообщается на официальной странице поисковой группы в социальной сети «ВКонтакте».

Подросток пропал в районе улицы Нахимова в областном центре. На нем были надеты черные мастерка и спортивные штаны, черная кепка и серые кроссовки с белой подошвой. Приметы: рост 175 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные русые, глаза серо-зеленые.

15-летний подросток ушел из дома 5 сентября
15-летний подросток ушел из дома 5 сентября
Фото:

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В Челябинске пропал 15-летний подросток. 5 сентября он ушел в неизвестном направлении, сообщает поисковая группа «Легион Спас» «Внимание! Пропал подросток! Загитов Вячеслав Евгеньевич, 15 лет. С 5 сентября 2023 года его местонахождение неизвестно», — сообщается на официальной странице поисковой группы в социальной сети «ВКонтакте». Подросток пропал в районе улицы Нахимова в областном центре. На нем были надеты черные мастерка и спортивные штаны, черная кепка и серые кроссовки с белой подошвой. Приметы: рост 175 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные русые, глаза серо-зеленые.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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