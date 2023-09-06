Тюменку уволили за то, что она устроила на работу своего мужа

Начальница Центра занятости Исетского района (Тюменская область) была уволена за то, что устроила на работу водителем своего мужа. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, женщина пыталась оспорить решение работодателя, однако в суде ее апелляцию отклонили.
«К. по собственной инициативе самостоятельно приняла на работу в возглавляемое ей учреждение водителем служебного автомобиля своего мужа. Уведомление о наличии конфликта интересов директору Центра занятости Тюменской области не направляла. В дальнейшем какую-либо информацию о возникающем конфликте интересов не предоставляла. Кроме того, в ходе служебной проверки установлено, что К. допускала факты неправомерных выплат отделением ЦЗН по Исетскому району», — передают материалы дела в пресс-службе ведомств.
Из-за своих действий женщина потеряла доверие со стороны работодателя, а обозначенные ранее события привели к тому, что начальницу уволили с работы. После этого она попыталась оспорить это решение, однако в апелляции ей также отказали. При этом по факту конфликта интересов было возбуждено уголовное дело.
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