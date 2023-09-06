06 сентября 2023

Тюменку уволили за то, что она устроила на работу своего мужа

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина создала конфликт интересов, который привел к ее увольнению Фото:

Начальница Центра занятости Исетского района (Тюменская область) была уволена за то, что устроила на работу водителем своего мужа. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, женщина пыталась оспорить решение работодателя, однако в суде ее апелляцию отклонили.

«К. по собственной инициативе самостоятельно приняла на работу в возглавляемое ей учреждение водителем служебного автомобиля своего мужа. Уведомление о наличии конфликта интересов директору Центра занятости Тюменской области не направляла. В дальнейшем какую-либо информацию о возникающем конфликте интересов не предоставляла. Кроме того, в ходе служебной проверки установлено, что К. допускала факты неправомерных выплат отделением ЦЗН по Исетскому району», — передают материалы дела в пресс-службе ведомств.

Из-за своих действий женщина потеряла доверие со стороны работодателя, а обозначенные ранее события привели к тому, что начальницу уволили с работы. После этого она попыталась оспорить это решение, однако в апелляции ей также отказали. При этом по факту конфликта интересов было возбуждено уголовное дело.

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Начальница Центра занятости Исетского района (Тюменская область) была уволена за то, что устроила на работу водителем своего мужа. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, женщина пыталась оспорить решение работодателя, однако в суде ее апелляцию отклонили. «К. по собственной инициативе самостоятельно приняла на работу в возглавляемое ей учреждение водителем служебного автомобиля своего мужа. Уведомление о наличии конфликта интересов директору Центра занятости Тюменской области не направляла. В дальнейшем какую-либо информацию о возникающем конфликте интересов не предоставляла. Кроме того, в ходе служебной проверки установлено, что К. допускала факты неправомерных выплат отделением ЦЗН по Исетскому району», — передают материалы дела в пресс-службе ведомств. Из-за своих действий женщина потеряла доверие со стороны работодателя, а обозначенные ранее события привели к тому, что начальницу уволили с работы. После этого она попыталась оспорить это решение, однако в апелляции ей также отказали. При этом по факту конфликта интересов было возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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