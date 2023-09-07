Беглов рассказал о погибших в ДТП с фурой под Петербургом велосипедистках Беглов: в ДТП в Ленобласти пострадали воспитанницы школы Олимпийского резерва 07 сентября 2023 в 16:20 Размер текста - 17 + Велосипедистки учились в школе Олимпийского резерва Сестрорецка Фото: Александр Мамаев © URA.RU В ДТП на трассе «Скандинавия» в Ленобласти пострадали велосипедистки из школы Олимпийского резерва Сестрорецка. Два ребенка погибли, рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. «Грузовой автомобиль врезался в группу велосипедисток школы Олимпийского резерва из Сестрорецка. Пострадали 11 детей, из них два ребенка погибли. На место были направлены 10 бригад скорой помощи и вертолеты из Петербурга и Ленинградской области», — написал он в Telegram. По словам Беглова, все дети госпитализированы. Одной из девочек провели операцию, сейчас она находится в реанимации. Правоохранительные органы проводят расследование. На трассе Скандинавия в Ленинградской области 7 сентября в группу несовершеннолетних велосипедистов врезалась фура. Велогонщики, ставшие жертвами ДТП, были лишены разрешения на тренировку на скоростной трассе. По предварительным данным, сообщалось о двух погибших. Водителя фуры задержали, возбуждено уголовное дело. В ДТП на трассе «Скандинавия» в Ленобласти пострадали велосипедистки из школы Олимпийского резерва Сестрорецка. Два ребенка погибли, рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. «Грузовой автомобиль врезался в группу велосипедисток школы Олимпийского резерва из Сестрорецка. Пострадали 11 детей, из них два ребенка погибли. На место были направлены 10 бригад скорой помощи и вертолеты из Петербурга и Ленинградской области», — написал он в Telegram. По словам Беглова, все дети госпитализированы. Одной из девочек провели операцию, сейчас она находится в реанимации. Правоохранительные органы проводят расследование. На трассе Скандинавия в Ленинградской области 7 сентября в группу несовершеннолетних велосипедистов врезалась фура. Велогонщики, ставшие жертвами ДТП, были лишены разрешения на тренировку на скоростной трассе. По предварительным данным, сообщалось о двух погибших. Водителя фуры задержали, возбуждено уголовное дело. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям