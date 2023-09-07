Беглов рассказал о погибших в ДТП с фурой под Петербургом велосипедистках

Беглов: в ДТП в Ленобласти пострадали воспитанницы школы Олимпийского резерва
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Велопробег Дни Европы. Екатеринбург, памятник татищеву и де геннину, велосипед
Велосипедистки учились в школе Олимпийского резерва Сестрорецка Фото:

В ДТП на трассе «Скандинавия» в Ленобласти пострадали велосипедистки из школы Олимпийского резерва Сестрорецка. Два ребенка погибли, рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Грузовой автомобиль врезался в группу велосипедисток школы Олимпийского резерва из Сестрорецка. Пострадали 11 детей, из них два ребенка погибли. На место были направлены 10 бригад скорой помощи и вертолеты из Петербурга и Ленинградской области», — написал он в Telegram.

По словам Беглова, все дети госпитализированы. Одной из девочек провели операцию, сейчас она находится в реанимации. Правоохранительные органы проводят расследование.

На трассе Скандинавия в Ленинградской области 7 сентября в группу несовершеннолетних велосипедистов врезалась фура. Велогонщики, ставшие жертвами ДТП, были лишены разрешения на тренировку на скоростной трассе. По предварительным данным, сообщалось о двух погибших. Водителя фуры задержали, возбуждено уголовное дело.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ДТП на трассе «Скандинавия» в Ленобласти пострадали велосипедистки из школы Олимпийского резерва Сестрорецка. Два ребенка погибли, рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. «Грузовой автомобиль врезался в группу велосипедисток школы Олимпийского резерва из Сестрорецка. Пострадали 11 детей, из них два ребенка погибли. На место были направлены 10 бригад скорой помощи и вертолеты из Петербурга и Ленинградской области», — написал он в Telegram. По словам Беглова, все дети госпитализированы. Одной из девочек провели операцию, сейчас она находится в реанимации. Правоохранительные органы проводят расследование. На трассе Скандинавия в Ленинградской области 7 сентября в группу несовершеннолетних велосипедистов врезалась фура. Велогонщики, ставшие жертвами ДТП, были лишены разрешения на тренировку на скоростной трассе. По предварительным данным, сообщалось о двух погибших. Водителя фуры задержали, возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...