Беглов рассказал о погибших в ДТП с фурой под Петербургом велосипедистках

В ДТП на трассе «Скандинавия» в Ленобласти пострадали велосипедистки из школы Олимпийского резерва Сестрорецка. Два ребенка погибли, рассказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
«Грузовой автомобиль врезался в группу велосипедисток школы Олимпийского резерва из Сестрорецка. Пострадали 11 детей, из них два ребенка погибли. На место были направлены 10 бригад скорой помощи и вертолеты из Петербурга и Ленинградской области», —
По словам Беглова, все дети госпитализированы. Одной из девочек провели операцию, сейчас она находится в реанимации. Правоохранительные органы проводят расследование.
На трассе Скандинавия в Ленинградской области 7 сентября в группу несовершеннолетних велосипедистов врезалась фура. Велогонщики, ставшие жертвами ДТП, были лишены разрешения на тренировку на скоростной трассе. По предварительным данным, сообщалось о двух погибших. Водителя фуры задержали, возбуждено уголовное дело.
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