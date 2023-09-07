Попавшие в смертельное ДТП велогонщики не имели разрешения на тренировку

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ДТП с участием велосипедиста у дома № 60 на улице Свердлова. Екатеринбург, проезжая часть, автомобиль, дтп, авария, проишествие, екатеринбург , велосипед, велосипед под колесами
Тренер велосипедной группы не имел разрешения выезда на скоростную трассу, заявил Вячеслав Екимов Фото:

Несовершеннолетние велогонщики, ставшие жертвами ДТП, были лишены разрешения на тренировку на скоростной трассе. Об этом рассказал глава Федерации велосипедного спорта Вячеслав Екимов.

«У тренера группы детей не было разрешения на проведение тренировки», — передает слова Екимова РИА Новости. Он добавил, что тренер отправился со своими подопечными, девочками в возрасте 14-15 лет, на скоростную трассу без предварительного согласования.

Ранее на трассе Скандинавия в Ленинградской области фура столкнулась с группой несовершеннолетних велосипедистов и сопровождающей их машиной. По предварительным данным, двое людей погибли, сообщает telegram-канал «Mash на Мойке».

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Несовершеннолетние велогонщики, ставшие жертвами ДТП, были лишены разрешения на тренировку на скоростной трассе. Об этом рассказал глава Федерации велосипедного спорта Вячеслав Екимов. «У тренера группы детей не было разрешения на проведение тренировки», — передает слова Екимова РИА Новости. Он добавил, что тренер отправился со своими подопечными, девочками в возрасте 14-15 лет, на скоростную трассу без предварительного согласования. Ранее на трассе Скандинавия в Ленинградской области фура столкнулась с группой несовершеннолетних велосипедистов и сопровождающей их машиной. По предварительным данным, двое людей погибли, сообщает telegram-канал «Mash на Мойке».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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