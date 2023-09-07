Юрист Пшеничникова рассказала о праве школьников на компенсацию проезда

Юрист Пшеничникова: школьники имеют право на компенсацию проезда

08 сентября 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Самая большая скидка на проезд доступна сиротам и инвалидам, сказала Наталья Пшеничникова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Школьники имеют право на компенсацию стоимости проезда в общественном транспорте. Об этом URA.RU сообщил старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталья Пшеничникова. «Компенсация проезда школьникам в общественном транспорте может быть предоставлена в разных формах, например, в виде скидки на проездной билет, бесплатного проезда или фиксированной денежной компенсации. Для получения необходимо обратиться в местный отдел образования или социальной защиты населения. Там можно узнать условия и требования, а также подать заявление на получение компенсации», — сказала Наталья Пшеничникова. Она отметила, что категории школьников, которым положена компенсация, могут меняться в зависимости от места их проживания и социального статуса. «Например, школьники имеют право на льготы при проезде в общественном транспорте в Москве. Право на бесплатный проезд имеют учащиеся общеобразовательных учреждений, а также учреждений начального профессионального образования и среднего профессионального образования, обучающиеся по очной форме обучения», — объяснила юрист. По ее словам, на уровень льгот влияет и состав семьи школьника. «Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, или инвалиды имеют право на 100% скидку на проезд в городском общественном транспорте. Школьники из многодетных семей также доступна скидку на проезд до 50% в зависимости от количества детей в семье», — добавила собеседница URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Школьники имеют право на компенсацию стоимости проезда в общественном транспорте. Об этом URA.RU сообщил старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталья Пшеничникова. «Компенсация проезда школьникам в общественном транспорте может быть предоставлена в разных формах, например, в виде скидки на проездной билет, бесплатного проезда или фиксированной денежной компенсации. Для получения необходимо обратиться в местный отдел образования или социальной защиты населения. Там можно узнать условия и требования, а также подать заявление на получение компенсации», — сказала Наталья Пшеничникова. Она отметила, что категории школьников, которым положена компенсация, могут меняться в зависимости от места их проживания и социального статуса. «Например, школьники имеют право на льготы при проезде в общественном транспорте в Москве. Право на бесплатный проезд имеют учащиеся общеобразовательных учреждений, а также учреждений начального профессионального образования и среднего профессионального образования, обучающиеся по очной форме обучения», — объяснила юрист. По ее словам, на уровень льгот влияет и состав семьи школьника. «Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, или инвалиды имеют право на 100% скидку на проезд в городском общественном транспорте. Школьники из многодетных семей также доступна скидку на проезд до 50% в зависимости от количества детей в семье», — добавила собеседница URA.RU.